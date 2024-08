Niečo takéto by ste nečakali. Neuveríte, čo urobila kráľovná Alžbeta po pohrebe princa Philipa

Množstvo ľudí si spomína na fotografie kráľovnej Alžbety, keď sa zúčastnila pohrebu svojho manžela princa Philipa uprostred pandémie koronavírusu. Teraz podľa portálu Tyla vyplávala na povrch nová skutočnosť toho, čo sa dialo bezprostredne po pohrebe.

V čase pohrebu princa Philipa platili prísne opatrenia, preto bola kráľovná Alžbeta nútená zúčastniť sa na ceremónii v Kaplnke svätého Juraja úplne sama. Zatiaľ, čo ľudia na celom svete prežívali počas pohrebov rovnaké emócie, Briti boli obzvlášť rozrušení, keď videli kráľovnú smútiť za manželom, s ktorým spolu boli 74 rokov.

Čo urobila po pohrebe?

Po pohrebe svojho manžela však spravila úplne jednoduchý krok, ktorý mnohých ľudí skutočne dostal. Jej blízka priateľka a spolupracovníčka Angela Kelly údajne tento krok prezradila autorovi a bývalému poslancovi Gylesovi Brandrethovi, ktorý o ňom napísal vo svojej knihe Elizabeth: An Intimate Portrait. „Hneď po pohrebe princa Philipa sa v tichosti vrátila do svojho bytu na hrade Windsor. Pomohla som jej vyzliecť si kabát a klobúk. Nič nepovedala. Jednoducho prešla do svojej obývačky, zavrela za sebou dvere a zostala sama so svojimi myšlienkami.“

Pekné slová o Philipovi

V roku 1997 pri príležitosti 50. výročia ich svadby povedala, že Philip je jej sila a domov. Kráľovná Alžbeta sa po prvý raz stretla s Philipom v roku 1934 na svadbe gréckej a dánskej princeznej Mariny s princom Georgom, vojvodom z Kentu. Ich zasnúbenie oficiálne oznámili 9. júla 1947 a oficiálne sa zosobášili o niekoľko mesiacov neskôr. Spolu mali štyri deti. Charlesa, Annu, Andrewa a Edwarda. Kráľovná Alžbeta zomrela v septembri v roku 2022.