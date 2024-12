Niečo také bizarné ste ešte nepočuli. Ady Hajdu sa podelil o zábavnú historku, z ktorej pôjdete do kolien

Obľúbený herec aj po rokoch spomína na jeden moment so širokým úsmevom. Hoci následky neboli spočiatku príjemné, dnes sa na tom zabáva. Ide o vtipnú príhodu, ktorá sa spája s jedným z jeho prvých zárobkov v živote. Málokto zažil niečo podobné, čo on.

Aj keď ho každý pozná ako herca, ktorý sa objavil napr. v seriáli Dunaj k vašim službám, nebolo to povolanie, ktorému sa venoval odjakživa. Každý si všeličím preskákal, kým sa dostal k zamestnaniu, ktoré ho dnes živí. Navyše, ak ide o jednu z prvých brigád. Vedel by o tom rozprávať Ady Hajdu, ktorý vyšiel s pravdou von o detailoch v staršom vydaní markizáckeho Reflexu, ako informovali TV noviny.

Začalo to borovičkou

Chcel si zarobiť peniaze a namiesto toho skončil skôr, než sa stihol vôbec ohriať. Ostali mu prázdne vrecká, no zato vtipné spomienky. Jedna z jeho prvých letných brigád mala totiž uňho nečakaný spád po tom, ako sa odohrali určité udalosti.

„Prišiel bača a doniesol nám borovičku, tak sme si dali pár borovičiek,“ začal herec o vtipnej príhode, ktorá sa odohrala, keď mal sedemnásť rokov. Ady Hajdu mal strážiť jalovice so svojimi kamarátmi. Počas tejto brigády však vypadol prúd na elektrickom oplotení. Vzápätí nastal moment, ktorý je nočnou morou u každého baču.

Jalovice totiž utiekli do dediny, no aby toho nebolo málo, zjedli všetku úrodu, ktorú dedinčania vypestovali. „Po týždni bačovania sme dostali výpoveď, takže som veľa nezarobil,“ smeje sa herec na záver. Mal tak riadne na rováši a postaral sa o katastrofu, ktorá sa zrejme aj obyvateľom dediny vryla do pamäti.

