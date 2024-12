Takto diváci obľúbenú postavu z Dunaja, k vašim službám ešte nevideli. Stačilo pár slov a stratila kamennú tvár

Hoci je záver ôsmej série za dverami, kým sa diváci rozlúčia s populárnym seriálom v tomto roku, spolu s postavami prežijú nečakané až šokujúce zvraty. Je pravdepodobné, že pri mnohých nezostane žiadna nitka suchá. Dvojnásobne to platí vtedy, ak budú svedkami smutného oznámenia Rudolfa Kučeru, ktoré jeho Editku doženie k slzám.

Situácia v Dunaji, k vašim službám naberá na obrátkach. Diváci si už zvykli na neoblomnú Editu, ktorá je zakaždým suverénna a drží nad rodinou pevnú ruku. Zdá sa, že ju nerozhodí hocičo. Spamätáva sa zo smrti syna Petra, no onedlho jej život uštedrí ďalšiu ranu, ktorá ju položí na lopatky. V obchodnom dome Dunaj sa našli dôkazy, že sa tam skrývali Židia. Keďže Rudolf je hlavný majiteľ, obvinenie padlo naňho.

Krutá správa od Rudolfa

Edita je skormútená, keď sa dozvie, že jej muža neobíde krutý trest. Diváci budú prekvapení, že ich obľúbená postava sa ukázala v podobe, aká tu ešte nebola. Aj ona je citlivá a môžu ju premôcť slzy. „Čaká ma poprava. Bude to už asi čoskoro,“ oznámil Rudolf desivú správu svojej žene Edite, ktorá len zarmútene krútila hlavou a bolo jej do plaču. „Berú ma ako recidivistu, súd nie je potrebný. Editka, neplač. Všetko je tak, ako má byť. Vedel som, čo robím, prečo to robím, čo mi za to hrozí,“ pokračoval Rudolf pokojným hlasom.

„Musí existovať nejaký spôsob…“ povedala so vzlykom Edita. Zatiaľ čo ona sa takmer zrútila, on jej so zmiereným hlasom poďakoval za všetko, čo urobila. „Je to tak, ako je. Netráp sa, odídem spokojný. Nemám pocit, že som žil nadarmo. Navyše som si s tebou užil prekrásny život, bola si mi skvelou ženou. Verím, že sa aj naďalej skvelo postaráš o celú našu rodinu,“ dodal Rudolf.

Ovládli ju pochybnosti, no on ju povzbudil. „Nezvládnem to, nie, nechcem… Ja nechcem žiť bez teba,“ uviedla s plačom Edita. Rudolf sa ju vzápätí snažil upokojiť, že to dá. „Zvládneš to, vždy si všetko zvládla. Ty si neuveriteľne silná, zvládneš to za nás oboch,“ povedal a obaja sa chytili za ruky. Edita sklonila hlavu na stôl a neskrývala pretrvávajúci smútok.

Rudolf patrí k obľúbeným postavám v Dunaji, k vašim službám u mnohých divákov, preto sa pochopiteľne obávajú o jeho osud. Ten už naznačil portál Mediaboom, ktorý zistil podľa prvých zverejnených informácií Markízy, s akými postavami ráta televízia v deviatej sérii.