Niečo tak fascinujúce a zároveň nechutné ste zaručene ešte nevideli: Dvojhlavý had žerie naraz dve myši

Aj napriek tomu, že hady sú desivé tvory, sú svojím spôsobom fascinujúce. Fóbia z nich sa volá ofiofóbia a nedá sa povedať, že by nebola rozšírená. Človek má voči hadom prirodzený rešpekt najmä kvôli tomu, že uhryznutie jedovatým druhom môže byť smrteľné. Napriek tomu sa nájdu milióny ľudí, ktorí hady milujú a majú ich doma v teráriách ako domácich miláčikov.

Dvojhlavý had a dve myši

Jedným z veľkých milovníkov hadov je aj Brian Barczyk, ktorý na Instagrame zdieľal neuveriteľné video ukazujúce jeho hada s dvomi hlavami, píše portál IFL Science. Na videu si had pochutnáva na koristi, a to konkrétne na dvoch myšiach – pre každú hlavu jedna.

Had s menom Ben a Jerry, pravdepodobne pomenovaný po populárnej firme vyrábajúcej zmrzlinu, si týmto hodovaním získal veľký obdiv fanúšikov na sociálnych sieťach, kde sa video stalo virálnou témou.

Ben a Jerry má spoločný žalúdok a žranie jedla obomi hlavami môže byť problém v bode stretu, kde nastane “dopravná zápcha”.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa B R I A N B A R C Z Y K (@snakebytestv)

Polycefália sa vyskytuje hlavne u plazov

Ben a Jerry je dvojhlavá korálovka retiazková, čo je obľúbený druh na chovanie v teráriách. Je to had aktívny počas dňa, čo je opäť atraktívne pre chovateľov a hlavne nie je jedovatý. Je to však dobrý lovec a škrtič. Pre človeka nie je nebezpečný, ale, samozrejme, ak sa dráždi alebo sa s ním nesprávne manipuluje, môže zaútočiť a uhryznúť. Priemerne dorastá do dĺžky jedného metra.

Had na videu je, pochopiteľne, fascinujúci tým, že má dve hlavy. Napriek tomu, že dvojhlavé hady sú zriedkavé, nejde o raritu. Ako pripomína portál IFL Science, tak polycefália, ako sa dvojhlavosť (či viachlavosť) odborne nazýva, sa objavuje asi u 1 hada z 10 000. Proces sa trochu podobá vývinu dvojičiek, keď sa oplodnené vajíčko úplne nerozštiepi. Polycefália je u hadov bežnejšia ako u iných živočíšnych druhov, môže ale postihnúť akéhokoľvek stavovca.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa B R I A N B A R C Z Y K (@snakebytestv)

Nedožívajú sa dospelosti

Dvojhlavé hady to však majú v prírode náročné a už v mladosti väčšinou zomierajú. Ani v zajatí sa im veľmi, kvôli rôznym deformáciám a problémom pri vývoji, nedarí. Brian sa pokúšal odchovať viacerých dvojhlavých hadov, ale až pri tomto jedincovi sa to konečne podarilo.

Zdá sa, že Ben a Jerry si žijú spokojný život. Had je umiestnený vo výbehu v zoo plazov v Michigane, ktorú Brian spravuje. Návštevníci tak môžu na vlastné oči vidieť túto zriedkavú a jedinečnú hru prírody.