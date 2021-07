Chcel dokázať, že sú priateľské. Na 72 hodín sa preto zamkol do miestnosti so smrteľne jedovatými hadmi

Množstvo ľudí z nich má fóbiu bez ohľadu na to, či sú hady jedovaté alebo nie. Tento muž sa však rozhodol, že sa niet čoho báť a hady sú v skutočnosti priateľské stvorenia. Na 72 hodín sa zavrel do miestnosti plnej jedovatých plazov. Ako to dopadlo?

Chcel dokázať, že hady sú priateľské

Neprekonateľný strach z hadov je druhou najčastejšie sa vyskytujúcou fóbiou. Kým niektoré fóbie sú iracionálne, táto k nim jednoznačne nepatrí. V niektorých prípadoch dokáže hadí jed zabiť dospelého človeka už v priebehu niekoľkých minút. Muž z Indie sa však rozhodol, že všetkým dokáž, že hady v skutočnosti nie sú nebezpečné a na človeka zaútočia len v prípade, ak sú k tomu vyprovokované, píše portál IFLScience.

28-ročný Neelim Kumar Khaire pracoval v roku 1986 ako recepčný v hoteli Pune. Predtým pracoval v prázdninovom dome v Bombaji, kde hady neboli ničím výnimočným a jeho úlohou bolo postarať sa o to, aby nikomu neublížili. Neelimovi však neprekážali, ba práve naopak, fascinovali ho. Keď mu niekto prikázal, aby hada zlikvidoval, štítilo sa mu to, nechcel zabíjať zviera, ktoré považoval za neškodné. Hady preto odchytával a vypúšťal ich na mieste, kde nikomu neprekážali.

Ako píše India Today, jedného odchyteného hada raz vzal do bombajského inštitútu, povedali mu však, že had je jedovatý a príliš riskuje. Tak začala jeho posadnutosť hadmi. Tvrdil, že počas svojho života odchytil až 25 000 hadov, pričom 6 000 z nich ho malo pohrýzť. Tieto čísla sú však poriadne vysoké a je otázne, či by niekto naozaj dokázal prežiť 6 000 hadích uhryznutí.

Prekonal svetový rekord, s hadmi strávil 72 hodín

Povedzme však, že niekoľko uhryznutí Neelim predsa len utŕžil. Napriek tomu považoval hadov za svojich priateľov, nie za niečo, čoho by sa mal báť. Jedného dňa sa dozvedel o Juhoafričanovi menom Peter Snyemaris, ktorý prekonal svetový rekord tým, že strávil 50 hodín zatvorený vo výbehu s 24 hadmi, pričom 18 z nich bolo jedovatých. Neelim neváhal a rozhodol sa, že vydrží viac.

Khaire vytvoril akúsi presklenú miestnosť, do ktorej umiestnil stoličku, aby mal pohodlie. Následnej do nej vypustil 72 hadov, medzi nimi jedovaté kobry či zmije. Zo 72 hadov bolo 68 jedovatých a Neelima by poľahky zabili do niekoľkých minút. Khaire však v miestnosti ostal neuveriteľných 72 hodín. Po celý čas bol pod dozorom, vďaka čomu sa zapísal aj do Guinnessovej knihy rekordov.

Dokázal tak, že hady sú v skutočnosti priateľské. Niekoľkokrát musel plaza aj premiestniť, keď po ňom nejaký liezol. Jemne ho nadvihol a položil ho späť na zem. Po celý ten čas ho nepohrýzol ani jediný had. Hady si vďaka tomu zamiloval ešte viac a chcel založiť hadí park či centrum na výskum týchto zvierat. Plán sa napokon vydaril, založil totiž Indickú herpetologickú spoločnosť, ako aj Hadí park Katraj. Napísal dokonca aj niekoľko kníh, ktorých cieľom bolo vzdelávať ľudí a ukázať im, že hady v skutočnosti nie sú nebezpečné, ak sa s nimi správne zaobchádza.

Dokonca bol po ňom pomenovaný aj had – Melanophidium khairei. V súčasnosti má Khaire 63 rokov, pričom zvieratám zasvätil celý svoj život. Aj naďalej sa venuje vzdelávaniu ľudí. Prízvukuje, aké je dôležité, aby sa ďalšie generácie ľudí naučili rešpektovať a vážiť si prírodu a životné prostredie.