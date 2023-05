Nie je tak ekologické, ako sa zdá: Mäso z laboratória je až 25-krát horšie pre životné prostredie ako bežná hovädzina

Je pravdou, že mnohí ľudia prechádzajú na vegetariánsku či dokonca vegánsku stravu, no stále je v populácii veľké percento ľudí, ktorí na mäso nedajú dopustiť. Modernou odpoveďou na produkciu mäsa je jeho pestovanie v laboratóriu. No ako ukazuje nová štúdia, s jeho produkciou to nie je najideálnejšie.

V súčasnosti sa laboratórne mäso, čiže mäso vytvárané na báze živočíšnych buniek, vyrába len vo veľmi malom meradle a bez ekonomického potenciálu, keďže jeho produkcia je enormne drahá, ako uvádza IFL Science.

Viac oxidu uhličitého

Nová, zatiaľ nerecenzovaná štúdia publikovaná v predtlači na portáli bioRxiv naznačuje, že zintenzívnenie procesu súčasnej výroby mäsa z laboratória, by mohlo uvoľniť štvor- až 25-násobne viac emisií, ako klasická produkcia hovädzieho mäsa.

Autori priznávajú, že mäso z laboratória znižuje nároky na pôdu, pesticídy či antibiotiká pri chove dobytka, ale, v kontraste toho, čo si mnohí ľudia myslia, nie je šetrnejšie k životnému prostrediu. Pritom práve téza, že toto mäso je ekologickejšie, je zámerom, prečo sa do tohto odvetvia investuje veľké množstvo peňazí.

Problémom je čistenie

Často sa napríklad uvádza, že na výrobu by sa mohol používať hydrolyzát siníc, ako surovina pre bunky. Táto technológia sa nielenže nevyužíva, ale v súčasnosti nie je ani uskutočniteľná.

Veľkým problémom pri výrobe laboratórneho mäsa je potreba využívania zmesi živín až farmaceutickej kvality. Živiny totiž musia byť na vysokom stupni „čistoty“ a práve tento proces produkuje veľké množstvo skleníkových plynov. Konkrétne ide o odstraňovanie endotoxínov, ktoré uvoľňujú baktérie. Ich odstránenie je nevyhnutné, keďže aj malá prítomnosť endotoxínov môže zabrániť proliferácii, teda množeniu buniek.

Ak sa tento problém nevyrieši, tak vypestovanie kilogramu mäsa v laboratóriu si vyžiada emisie na úrovni 246 až 1 508 kilogramov oxidu uhličitého. To je už spomínaných 4 až 25-násobne viac ako u bežnej produkcie hovädzieho mäsa.

Ako riešenie vedci naznačujú snahu vývoja bunkových línií, ktoré by dokázali tolerovať vyššie hladiny endotoxínov, čo by znížilo nároky na čistenie. Tým pádom by sa tiež znížili energetické nároky na mäso z laboratória a bolo by nielen jednoduchšie na výrobu, ale aj lacnejšie.