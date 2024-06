Nevyužívaný výrobný areál možno opäť ožije: Prácu by si tam mohlo nájsť vyše 200 ľudí, toto sa tam bude vyrábať

Výrobný areál Vihorlat v Sobranciach možno opäť ožije. Podľa zámeru predlženého na posúdenie vplyvov na životné prostredia chce do roky nevyužívaných objektov investovať košická spoločnosť ARM servis. Areál by tak mohol znovu slúžiť na strojársku výrobu, konkrétne na produkciu a opracovanie oceľových valcových výrobkov. Celkovú investíciu odhaduje firma na 14 mil. eur.

„Do výrobných priestorov bude inštalovaná technológia na produkciu kovových puzdier. Výroba prinesie zamestnanosť pre približne 220 vysokokvalifikovaných pracovných miest,“ uvádza sa ďalej vo zverejnenom zámere. Celková produkčná plocha by mala prekročiť 7 000 metrov štvorcových. S výstavbou by sa mohlo začať ešte koncom tohto roka, začiatok prevádzky odhaduje investor na úvod roka 2027.

Existujúci výrobný areál je umiestnený v priemyselnej zóne mesta Sobrance. Aktuálne je nevyužívaný. Investícia pozostáva z troch projektov, to prestavba haly, nová hala lakovne a 22kV vedenie a trafostanica. Do priestorov bude inštalovaná technológia na produkciu puzdier. Prvá fáza predpokladá výrobu troch typov podľa špecifikácie. Kapacita produkcie by mala byť na úrovni 100-tisíc kusov ročne.