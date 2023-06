Nevie sa, komu patrí: Pred silnou búrkou na juhu Slovenska videli svedkovia tajomnú dodávku s obrovským stožiarom

Očitý svedok zachytil tesne pred obrovskou búrkou na juhu Slovenska biele vozidlo, ktoré malo bratislavské poznávacie značky a okrem výstražného osvetlenia aj obrovský trojmetrový kovový stožiar. Podobné vybavenie používajú takzvaní lovci búrok, no tí sa od toho dištancovali, píše denník SME.

Vozidlo obsluhovali dvaja ľudia, stále sa nevie, o koho išlo

Na bielu dodávku upozornil blog Števa Bodora, v ktorom bola uverejnená výpoveď očitého svedka. Mladík Csabi Básti vozidlo zbadal oproti gymnáziu vo Fiľakove. „Vozidlo sa na mieste zdržalo 10-15 minút. Anténa mohla mať výšku asi troch bežných stĺpov. Bola vysoká“, hovorí Csabi. Básti ešte dodal, že dodávku obsluhovali dvaja muži a podľa ďalších zistení denníka SME mala byť vo vozidle aj výpočtová technika.

Podobné vybavenie používajú takzvaní lovci búrok, na Slovensku sú prvou takouto skupinou oficiálne stormchasers.sk, ktorí vyvrátili, že by išlo o ich aktivitu. „V uvedenom prípade nešlo o naše vozidlo. Vzhľadom na to, že nie je označené, neviem, bohužiaľ, povedať, komu patrí, respektíve aký prieskum vykonávalo,“ vyjadril sa pre MY Novohrad Richard Tóth z tímu Stormchasers.sk.

Pre viac informácií sme kontaktovali Štefana Bodora, ktorý na informáciu upozornil ako prvý. Ani k dnešnému dňu však nie je jasné, o koho sa jednalo. „Včera večer som dostal ešte nejaké tipy, o aké auto by mohlo ísť. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o profesionálne vozidlo, ktoré patrí nejakej štátnej inštitúcií. Požiadal som aj o vyjadrenie a stále čakám na odpoveď,“ povedal pre Interez Bodor.

Od dodávky sa tiež dištancoval aj SHMÚ, na ktorý sme sa obrátili s otázkou, či nemajú o tomto vozidle viac informácií. Hovorca nám povedal, že určite nejde o ich aktivitu a to, komu dodávka patrí, tak stále ostáva záhadou.