Nevedia, či anestézia skutočne funguje. Vedci prezradili strašidelné fakty, o ktorých verejnosť ani len netuší

Jednoznačne to však nie je len o nových medicínskych vynálezoch. Veda má aj svoje temné stránky. Vedci sa preto rozhodli, že sa prostredníctvom Redditu podelia o fakty, o ktorých verejnosť nemá ani tušenia.

Jadrová bomba, ktorú sa nikdy nepodarilo nájsť

Na platforme Reddit vzniklo vlákno, ktorého súčasťou sa stali aj vedci, píše portál IFLScience. Ľudia sa vďaka nemu delia o fakty, o ktorých vie z laickej verejnosti len málokto. Vedeli ste napríklad, že antrax môže vytvárať spóry v pôde. Tie v nej môžu ostať aj stovky rokov, až kým sa pôda nenaruší a niekto spóry neinhaluje, prezradil na Reddite The Thoughtwell.

Ukážkou je prípad z roku 2016, kedy došlo k uvoľneniu väčšieho množstva antraxu v sibírskej oblasti. Na mieste zomrelo 1 500 sobov a hospitalizovaní boli najmenej 4 ľudia. Je pravdepodobné, že na následky vdýchnutia antraxu zomrelo aj 12-ročné dieťa po tom, čo sa dostalo do kontaktu s mŕtvym sobom.

Nebezpečenstvo pre človek nepredstavuje len antrax, ale napríklad aj besnota. Ako píše Zipybug14, ak sa objavia prvé viditeľné symptómy ochorenia, stáva sa v podstate neliečiteľným a mortalita sa šplhá až k 100 %. Riešením je očkovanie proti besnote či imunoglobulínová terapia, musia sa však podať včas, inak pacient nemá šancu prežiť.

„V roku 1958 sa neďaleko Georgie stratila 3 400 kilogramová jadrová bomba. Nikdy sa ju nepodarilo nájsť,“ píše Unlucky-Pomegranate3. Bomba sa stratila po tom, čo došlo k zrážke 2 lietadiel, pričom pilot sa rozhodol, že najlepšie bude výbušninu pustiť do rieky Savannah. Nálož síce nevybuchla, odvtedy ju však nikto nevidel.

Foul_dwimmerlaik sa zas podelil o informáciu, že nie všetky typy anestézie zapríčinia, že človek necíti počas operácie žiadnu bolesť. Po podaní niektorých látok len jednoducho zabudneme, že sme tú bolesť cítili. Používateľ Redditu WackyXaky zas doplnil, že v minulosti sa deťom nepodávala anestézia, ktorá tlmila bolesť. Deti boli jednoducho len paralyzované. Nedialo sa to preto, lebo by lekári chceli deti týrať. Jednoducho im neverili, že bolesť naozaj cítia. Zmenilo sa to, až keď dieťa jedného z lekárov do detailu popísalo, aké to je, keď ho režú na operačnom stole.

Čo by sa stalo, keby človek spadol do lávy?

Až do roku 1985 bolo celkom bežné vykonávať na deťoch bolestivé zákroky bez riadnej anestézie, po ktorej by necítili bolesť. Podľa portálu Gizmodo sa bolestivé procedúry na novorodencoch bez podania liekov vykonávajú ešte aj dnes. Feeling_Bathroom9523 zas napísal, že sluch je posledný zmysel, ktorý počas umierania strácame. Dôkazom sú EEG vyšetrenia umierajúcich ľudí. Potvrdzuje to aj štúdia z roku 2020. Okrem toho, ako píše Linkin06, do dnešného dňa vlastne nikto nevie, ako presne vôbec anestézia funguje.

„Ak by človek spadol do lávy, neroztopil by sa. Namiesto toho by ležal na jej povrchu, pomaly by horel a vyparoval sa. Smrť by však bola rýchla,“ píše Val_ery. Čoskoro by bola spálená nielen pokožka, ale aj nervy a cievy. Podkožný tuk človeka by sa uvaril, čo vôbec nie je príjemná predstava. Mimochodom, vedeli ste, že v oceánoch kedysi žili škorpióny, ktoré boli veľké ako dnešný žralok modrý?