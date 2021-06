Nedokážete celý deň dostať z hlavy jednu a tú istú pesničku? Vedci zistili, čo sa vtedy deje v našom mozgu

Napríklad, ak vám teraz pripomenieme seriál Priatelia, objaví sa vám v hlave známa zvučka. A možno si ju budete pospevovať už po zvyšok dňa. Vedeli ste však, že to nie je len obyčajná drobná nepríjemnosť? Podľa najnovších štúdií je to pre náš mozog naozaj prospešné.

Prečo nedokážete dostať pesničku z hlavy po celý deň?

Každý z nás má svoj obľúbený seriál, ktorého zvučku spoznáte kedykoľvek. Aj keď to možno nie sú práve Priatelia, tej pesničky sa už možno po zvyšok dňa nezbavíte a bude sa vám v mysli vynárať dookola ako pokazená platňa. Ako však píše portál Medical Xpress, zdá sa, že to nie je len drobná nepríjemnosť, pre náš mozog to má praktický význam.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Experimental Psychology: General, to, že sa nám v hlave zasekne pesnička a nedokážeme si ju napríklad prestať pospevovať, pomáha mozgu formovať a upevňovať spomienky. A to nielen tie týkajúce sa napríklad seriálu, ale aj udalostí, ktoré sme v tom čase prežívali. Je tak možné, že si práve vďaka zvučke spomeniete na to, s kým ste seriál pozerali a ako ste sa vtedy cítili.

Už nejaký čas je známy fakt, že hudba nám pomáha ukladať si do pamäti a neskôr vyvolať autobiografické spomienky. Až doteraz však vedcom nebolo jasné, ako takéto spomienky vlastne vznikajú a prečo sú odolnejšie ako iné. Stáva sa totiž, že začujeme len prvé tóny pesničky a okamžite náš mozog zaplavia spomienky z udalostí, ktoré sa odohrali pred rokmi.

Toto je prvá štúdia, ktorá spája dva významné fenomény, a to neschopnosť dostať pesničku z hlavy a fakt, že s pesničkami sa nám neraz spájajú najsilnejšie emócie a najľahšie sa nám vybavujú spomienky. V rámci experimentov pracovali vedci s 25 až 31 ľuďmi. Ich úloha bola celkom jednoduchá, počas prvého týždňa si mali len vypočuť neznámu pesničku. O týždeň neskôr si pesničku vypočuli opäť, tentoraz však už v kombinácii s úryvkami z neznámych filmov. V jednej zo skupín si mali účastníci experimentu len pozrieť videoklipy, avšak bez hudby.

Pomáha nám to ukladať si informácie do pamäti

V poslednej časti experimentu sa mali účastníci pokúsiť vybaviť si čo najviac detailov z videoklipov, zatiaľ čo v pozadí hrala hudba. Každého sa vedci pýtali, či sa im stalo, že nedokázali pesničku dostať z hlavy a koľkokrát sa to opakovalo. Ukázalo sa, že čím častejšie človek pesničku počul, tým presnejšie boli jeho spomienky na danú pieseň. Čo je však zaujímavejšie, tým viac detailov si človek dokázal zapamätať z videoklipov, ktoré počas experimentu pozeral.

Čím viac sa u účastníkov experimentu opakovalo, že nedokázali pesničku dostať z hlavy, tým viac detailov si dokázali vybaviť. A to aj s odstupom času. Okrem toho, väčšina ľudí si dokázala poľahky spomenúť aj na to, čo robili v čase, keď sa im pesnička v mysli opakovala. Vedci dúfajú, že im nové poznatky pomôžu nájsť efektívne metódy, ako zlepšiť pamäť ľudí, ktorí trpia neurologickými poruchami, napríklad demenciou. Ak sa vám teda bude najbližšie zdať otravné, že nedokážete dostať pesničku z hlavy, nerozčuľujte sa, pre váš mozog je to prospešné.