Netušili to ani najvernejší fanúšikovia Pottera: Autorka uviedla pravý dôvod, prečo príbeh nepodpísala celým menom

Knižky a príbehy o Harrym Potterovi jej zarábajú milióny ešte aj dnes. Autorka Joanne Rowlingová však jednotlivé knižky nepodpísala svojím skutočným menom, no rozhodla sa využiť iniciálky. Jeden dôvod, prečo to urobila, už prezradila. V nedávnom rozhovore však túto vec ozrejmila bližšie.

Skalní fanúšikovia vedia, prečo sa na knižkách o Harrym Potterovi nachádza namiesto mena Joanne Rowling len J. K. Rowling. Ako už dávnejšie slávna autorka prezradila, rozhodla sa tak na radu svojho vydavateľa. Spoločne sa totiž obávali toho, že ak by prvý diel Harry Potter a Kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) bol podpísaný menom ženskej autorky, chlapci by si tento príbeh prečítať nechceli. Považovali by ho totiž za knižku určenú pre dievčatá.

Tento dôvod bol známy dlhé roky, no v jednom z najnovších rozhovorov Rowlingová uviedla, že tých dôvodov bolo viac, píše web Unilad. Nedávno bola jedna z najbohatších spisovateliek sveta hostkou v podstacste The Poet Laureate Has Gone To His Shed moderátora Simona Armitaga.

Bála sa bývalého manžela

Ako v rozhovore uviedla, jedným z hlavných dôvodov, prečo najskôr nechcela svetu vyzradiť svoje celé meno, bol jej komplikovaný rozvod s manželom, rodákom z Portugalska – Jorgem Arantesom. Rowlingová prekvapivo prezradila, že príbehy o Potterovi chcela vydať pod úplne iným menom, pretože sa svojho ex bála a bola trochu paranoidná. Arantes ju mal v manželstve biť a týrať.

Neskôr si ale uvedomila, že s ex-manželom príbeh Harryho Pottera často rozoberali a vedel, na čom Joanne pracuje. Takže by sa aj tak dozvedel, že sa z nej stala spisovateľka, a že to s príbehom o čarodejníkoch vyšlo.

Netušila, aký bude príbeh úspešný

„Nepredstavovala som si, že to bude úspešné, netušila som, že sa príbeh dostane až do Portugalska, no aj tak som v tom čase (vydania knižky, pozn. red.) bola trošičku paranoidná…,“ povedala v podcaste, pričom dodala, že jej manžel má súdom zakázané sa k nej priblížiť.

„Keď sa teda blížil dátum vydania, myslela som, že to zrejme zverejním pod iným menom, budem mať pseudonym a bude to skvelé. Takže JK mi vlastne tak trochu vyhovovalo, aby som nejako nemala svoje meno v knižke, aj keď je tam moje priezvisko. Naozaj sa ale necítim ako JK,“ dodala.