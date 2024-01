Netflix uvedie svoj vlastný Saltburn: Tento nový seriál musíte vidieť, môže sa stať veľkým hitom

Film Saltburn sa stále teší veľkej virálnej obľube a rovnako tak aj priazni kritikov i divákov. Čo však možno vedelo len veľmi málo ľudí, Saltburn bol okrem iného inšpirovaný aj mnohými inými dielami, dokonca aj tými literárnymi. A práve jedna z týchto inšpirácií už čoskoro vyjde v seriálovej podobe na Netflixe.

Článok pokračuje pod videom ↓

Populárna streamovacia platforma Netflix už čoskoro predstaví svoj vlastný Saltburn. Teda tak trochu. Jedno z diel, ktorým bol súčasný hit kritikov a divákov inšpirovaný, sa totiž dočká seriálového spracovania na najväčšej spomedzi streamovacích služieb. Pokiaľ ste teda hľadali niečo z podobného súdka, novinka na Netflixe by mohla pre vás byť „trefou do čierneho“.

Bude Ripley nový Saltburn?

Seriál s názvom Ripley vychádza z knižnej predlohy série The Talented Mr. Ripley z roku 1955 od spisovateľky Patricie Highsmith a svoju premiéru si na Netflixe odbije už 4. apríla tohto roka.

Tí, ktorí Saltburn už videli a čítali aj knižnú predlohu o talentovanom pánovi Ripleym, vedia, že tieto diela síce nie sú úplne rovnaké, avšak prvý menovaný v ňom našiel nemálo inšpirácie. Aj preto si mnohí myslia, že vďaka úspechu snímky Saltburn sa bude dariť aj novému seriálu. Obe diela totiž vo svojom nepredvídateľnom príbehu o podvodnom spoločenskom parazitovi miešajú sociálnu satiru, homoerotický podtext a rýchle, no veľmi zamotané zápletky.

Hviezdne obsadená miniséria

V seriáli Ripley sa v hlavných úlohách predstavia Andrew Scott, Dakota Fanning, Johnny Flynn, Pasquale Eposito, Eliot Sumner a ďalší.

Seriál bude sledovať Toma Ripleyho, šikovného podvodníka, ktorý sa začiatkom 60. rokov 20. storočia predieral ulicami New Yorku. Bohatý priemyselník si ho najme, aby odcestoval do Talianska, kde sa má pokúsiť presvedčiť jeho diletantského syna, aby sa vrátil domov. Práve prijatie tejto ponuky je pre Toma Ripleyho prvým krokom do života plného podvodov, klamstiev a aj vraždy. Prvú krátku upútavku si môžete pozrieť nižšie.

Nie je to pritom prvýkrát, čo je dielo The Talented Mr. Ripley adaptované. V roku 1998 prišiel totiž do kín rovnomenný film s Mattom Damonom v hlavnej úlohe. V iných adaptáciách si postavu Toma Ripleyho zahrali herecké esá ako Alain Delon, Dennis Hopper či John Malkovich.