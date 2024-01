Netflix už nie je najsledovanejší: Seriál, ktorý vládol streamovacím službám, možno ani nepoznáte, no musíte ho vidieť

Aj keď už väčšina filmových a popkultúrnych webov má novoročnú bilanciu za sebou, spoločnosť Nielsen, ktorá meria sledovanosť televíznych programov na americkom trhu, rebríček najstreamovanejších filmov a seriálov zverejnila až teraz. A z rebríčka vyplýva, že vkus amerických divákov sa o niečo upravil. Netflix sa už totiž nemôže pýšiť najstreamovanejším pôvodným počinom, predbehla ho totiž konkurenčná služba.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ktoré seriály vládli streamovacím platformám v uplynulom roku? Výsledky sčítania sledovanosti naprieč jednotlivými službami to hovoria jasne. Aj keď sa najväčšia z nich, teda platforma Netflix, môže pochváliť najväčším množstvom obsahu, jedna konkrétna služba ho v sledovanosti predbehla. Najstreamovanejším pôvodným seriálom totiž nie je žiaden z dielne Netflixu, ale z konkurenčného Apple TV+, informuje web The Hollywood Reporter.

Apple predbehol Netflix

V Top 10 má síce len jeden počin, no ten predplatitelia sledovali najviac. Ide o komediálny seriál Ted Lasso, ktorý sa pýši až 16,9 miliardmi zhliadnutých minút. Na druhom mieste ho s počtom 14,4 miliárd zhliadnutých minút nasleduje akčný seriál Nočný agent (The Night Agent) od Netflixu a na trojku sa dostal seriál Ginny & Georgia od rovnakého producenta s počtom 13,8 miliárd zhliadnutých minút.

Diváci stále milujú Kravaťákov aj NCIS

Čo sa týka Top 10 zakúpených akvizícií, tak tu jednoznačne vedie Netflix, ktorý zakúpil práva na stremovanie pre seriál Kravaťáci (Suits). Ten vygeneroval slušnú sledovanosť na úrovni až 57,7 miliárd zhliadnutých minút. Nasleduje ho animovaný seriál Bluey, ktorý môžete nájsť na platforme Disney+ (43,9 miliárd zhliadnutých minút). Top trojku uzatvára jedna z najdlhšie vysielaných kriminálok NCIS, ktorú môžu americkí diváci sledovať tiež na Netflixe (39,4 miliárd zhliadnutých minút).

Filmom vládnu animáky

Pri pohľade na streamovanie filmov, tu tiež rebríčku nekraľuje Netflix, ale Disney+, ktorý obsadil prvé dve priečky s celovečernými animákmi Vaiana: Legenda o oceáne (Moana) s 11,6 miliardami zhliadnutých minút a Encanto: Čarovný svet (Encanto), ktorý vygeneroval sledovanosť 8,8 miliárd zhliadnutých minút. Kompletné rebríčky si môžete pozrieť pod článkom.

Zaujímavé je, že celkové čísla ukazujú, že ľudia pred streamovacími platformami strávili pomerne dosť času. Len Američania pred nimi strávili viac ako 183,96 miliárd hodín, čo je ekvivalent 21 miliárd rokov (za taký čas by jeden človek pozrel doslova všetko, čo sa do tohto času zmestilo). Na americkom trhu streamovanie vzrástlo o viac než 20 %, netreba sa teda obávať, že by v dohľadnej dobe niektorá zo služieb ohlásila koniec. Pokiaľ bude záujem zo strany predplatiteľov, bude vznikať aj stále viac a viac pôvodného obsahu.

Top 10 najsledovanejších pôvodných programov na streamovacích platformách: #1 Ted Lasso (Apple TV+) – 16.9 miliárd minút

#2 The Night Agent (Netflix) – 14.4 miliárd minút

#3 Ginny & Georgia (Netflix) – 13.8 miliárd minút

#4 Virgin River (Netflix) – 13.7 miliárd minút

#5 Love Is Blind (Netflix) – 13.1 miliárd minút

#6 Jack Ryan (Prime Video) – 12.8 miliárd minút

#7 Gabby´s Dollhouse (Netflix) – 12.8 miliárd minút

#8 The Mandalorian (Disney+) – 12.3 miliárd minút

#9 Outer Banks (Netflix) – 12.0 miliárd minút

#10 The Lincoln Lawyer (Netflix) – 11.8 miliárd minút

Top 10 najsledovanejších zakúpených programov na streamovacích platformách: #1 Suits (Netflix/Peacock) – 57.7 miliárd minút

#2 Bluey (Disney+) – 43.9 miliárd minút

#3 NCIS (Netflix/Paramount+) – 39.4 miliárd minút

#4 Grey´s Anatomy (Netflix) – 38.6 miliárd minút

#5 Cocomelon (Netflix) – 36.3 miliárd minút

#6 The Big Bang Theory (Max) – 27.8 miliárd minút

#7 Gilmore Girls (Netflix) – 25.2 miliárd minút

#8 Friends (Max) – 25.0 miliárd minút

#9 Heartland (Hulu/Netflix/Peacock) – 22.8 miliárd minút

#10 Supernatural (Netflix) – 22.8 miliárd minút