Netflix predstaví nový seriál Space Force: Hlavné úlohy v ňom stvárnia hviezdy zo sitkomov Priatelia a The Office

Filmové novinky v kinách si ešte zrejme dlhšiu dobu neužijeme, to ale neplatí v prípade streamovacích služieb. Tie si mnohí z nás predplatili, aby sa im karanténny čas strávený v domácnosti krátil pohodovejšie. O tom, čo si pre svojich predplatiteľov prichystali streamovacie služby počas apríla sme vás už informovali v našom nedávnom prehľade. Zaujímavá je ale aj novinka z dielne Netflixu, ktorá bude mať premiéru už o mesiac.

Najznámejšia spomedzi streamovacích služieb svojich predplatiteľov novinkami skutočne nešetrí. Inak tomu nebude ani o mesiac, kedy si v knižiciach nájdeme sľubne vyzerajúcu komediálnu novinku s názvom Space Force. V tej si zahrajú dve veľké hviezdy zo slávnych komediálnych seriálov Priatelia (Friends) a Kancl (The Office), a teda Lisa Kudrow a Steve Carell.

Zatiaš bez plnohodnotného traileru

Space Force si svoju premiéru na Netflixe odbije 29. mája a pri tejto príležitosti bol zverejnený aj krátky teaser, ktorý však divákom veľa nenapovie. Koho si teda dve veľké a nemálo známe seriálové hviezdy zahrajú?

Komediálna novinka sa sústredí na generála Marka R. Nairda (Steve Carell), ktorý vždy sníval o tom, že raz bude viesť americké letectvo. Na jeho prekvapenie však dostane príležitosť viesť „len“ šiesty oddiel ozbrojených síl Spojených štátov amerických zvaný Space Force.

Mark sa teda odsťahuje od rodiny do Colorada, kde on a jeho pestrý tím vedcov a astronómov čelia neľahkej úlohe zadanej z ústredia Bieleho domu: úspešne zorganizovať ďalšiu misiu na Mesiac a vyhrať Amerike preteky v dobývaní vesmíru. Samozrejme, úloha to nebude jednoduchá, no nie nesplniteľná, no keď sa do toho začnú miešať aj osobné problémy, nastanú zvraty.

Hviezdne obsadená novinka

Niekdajšia Phoebe z Priateľov si v novninke od Netflixu zahrá postavu Markovej ženy Maggie, táto dvojica však nebude jedinými hviezdami v hereckom obsadení. V hlavných úlohách sa predstaví napríklad aj John Malkovich, Ben Schwartz (Parks and Recreation, Star Wars VII: Sila sa prebúdza), Noah Emmerich (The Spy, The Walking Dead) a mnohí ďalší.

Seriál spoluvytvoril hlavný hrdina Carell spolu s Gregom Danielsom (The Office, Parks and Recreation). Prvá séria bude pozostávať z 10 epizód, pričom každá časť bude mať zhruba 30 minút. Dostupná bude aj česko-slovenským predplatiteľom pod distribučným názvom Jednotky vesmírného nasazení.