Osem mesiacov museli fanúšikovia úspešného krimi seriálu o drogovom podsvetí čakať na to, kým si Netflix konečne objednal aj ďalšie časti. Teraz už je jasné, že Narcos: Mexico sa vráti aj s treťou sériou.

Správy o obnove divákmi po celom svete obľúbeného seriálu potvrdil web The Hollywood Reporter. Dochádza však aj k niekoľkým zmenám, ktoré sa dotknú aj hlavného hereckého obsadenia.

Ako pre web The Hollywood Reporter prezradil showrunner seriálu Eric Newman, z projektu Narcos po piatich rokoch napokon odchádza.

„Som vďačný za päť rokov, počas ktorých som pracoval na Narcos aj Narcos: Mexico a som nesmierne hrdý, kam tento výnimočný tím dokázal tieto seriály dostať. Keď sme začali na tejto snahe pracovať – vyrobením seriálu v dvoch jazykoch a v krajine, ktorá nikdy predtým takýto druh produkcie nezažila – vyzeralo to skutočne bláznivo. Netflix v ňom však vtedy videl potenciál a ich viera v nás sa nikdy nezmenila,“ povedal Newman. Zároveň oznámil, že odteraz bude mať seriál na starosť jeho kolega a priateľ Carlo Bernard, s ktorým seriál spoluvytvoril.

„Carlo bol prvý človek, ktorému som o tomto projekte pred 10 rokmi povedal a som nesmierne rád, že prácu na tretej sérii Narcos: Mexico prenechávam v mimoriadne schopných rukách,“ dodal Newman na záver.

This empire is only getting stronger. Narcos: Mexico is coming back for Season 3. pic.twitter.com/Ps9znTXWlz

— Narcos (@NarcosNetflix) October 28, 2020