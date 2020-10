Finálna séria prekvapivo zrušeného seriálu Netflixu dorazí v netradičný deň. Kedy uvidíme posledné časti Sabriny?

Len pred pár mesiacmi streamovacia služba spolu s tvorcami seriálu Chilling Adventures of Sabrina oznámila, že 4. kapitola bude jeho poslednou. Spoločne vtedy sľúbili, že finále bude skutočne stáť za to a že sa ho dočkáme ešte tento rok. Teraz je však už známe, že to stihnú len tak-tak.

Posledných 8 epizód záverečnej štvrtej série seriálu Chilling Adventures of Sabrina uvedie Netflix v skutočne nezvyčajný deň. Istotne však poteší tých, ktorí veľkolepé oslavy nového roka 2021 nechystajú. Posledná várka častí bude mať na obľúbenej streamovacej službe totiž premiéru na Silvestra, teda 31. decembra 2020. Netflix o tom informoval prostredníctvom svojich profilov na sociálnych sieťach.

Trailer na silvestrovské finále

Spolu s oficiálnym dátumom premiéry finálnej kapitoly Netflix zverejnil aj nové fotografie a krátky teaser, v ktorom tvorcovia ukazujú, čo všetko nás čaká. A vyzerá to tak, že svoje sľuby splnia do bodky. Finále bude temné a plné nečakaných zvratov. Na druhú stranu však bude aj smutné, keďže so Sabrinou sa diváci a fanúšikovia budú musieť nadobro rozlúčiť.

Chilling Adventures of Sabrina je druhou hranou adaptáciou populárnej komiksovej série vydavateľstva Archie Comics. Novodobá verzia je však narozdiel od tej, ktorú si mnohí pamätajú z 80. rokov s Melissou Joan Hart v hlavnej úlohe, omnoho temnejšia a krvavejšia. A aj to bolo dôvodom, prečo si seriál na Netflixe získal obrovskú popularitu.

Štúdio Warner Bros., ktoré za seriálom stojí, sa pre reboot rozhodlo najmä po úspechu seriálu Riverdale. Ten sa má podľa tvorcov odohrávať v rovnakom svete ako Sabrina a oba seriály na seba v niektorých epizódach dokonca (ne)priamo odkazovali.

Koniec po 4 sériách aj napriek úspechu

Netflix s novou verziou Sabriny žal u predplatiteľov (aj u internetových pirátov) aj u vedenia úspechy. Toho dôkazom napokon bolo aj objednanie druhej série ešte pred samotnou premiérou tej prvej. Následne po odpremiérovaní vianočného špeciálu si streamovacia služba objednala tretiu aj štvrtú sériu. Tá je ale napokon prekvapivo poslednou.

„Pracovať na Chilling Adventures of Sabrina bolo cťou od prvého dňa. Pracovať s obsadením počnúc Kiernan Shipka, ako obľúbenej dospievajúcej čarodejnice každého z nás, bolo nesmiernou radosťou. Som vďačný celému tímu, scenáristom, strihačom, asistentom a všetkým za to, že prejavili toľko lásky k tomuto temnému seriálu,“ povedal v júli tohto roka hlavný tvorca seriálu i novodobej komiksovej série Roberto Aguirre-Sacasa magazínu TV Line.

„Už sa nemôžeme dočkať, kedy finálnu sériu všetci uvidia,“ dodal. Nezabudnite si preto do diárov a kalendárov zaznačiť dátum 31. december 2020, kedy bude mať finále seriálu Chilling Adventures of Sabrina na Netflixe premiéru.