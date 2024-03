Netflix ovládol film, ktorý je strašný: Podľa divákov je úplná katastrofa, aj tak ho pozerajú

Uplynulý týždeň stremovaciu službu Netflix ovládla snímka s názvom Mea Culpa, ktorá je rozporuplná. Na jednej strane sa ocitla medzi najsledovanejšími z celého sveta, svedčia o tom údaje FlixPatrolu, no na druhej strane — podľa divákov, nie je vôbec dobrá.

O čo ide?

Mea Culpa kombinuje žáner kriminálnej drámy a trileru. Hlavnou hrdinkou je advokátka, ktorá si musí poradiť s prípadom maliara obvineného z vraždy. Do toho vstupuje jej osobný život a všetko sa poriadne zamotá.

Námet filmu neznie vôbec zle. Právnické prostredie dokáže pritiahnuť divákov a poznáme viacero snímok či seriálov ladených v tomto duchu, ktoré skutočne stojí zato vidieť. Mea Culpa ale medzi ne nepatrí.

Obstál na slabých 32 %

Diváci po zhliadnutí tohto filmu nie sú vôbec nadšení, práve naopak. Keď sa pozrieme na jeho hodnotenie na ČSFD, je to jedna bieda a katastrofa. Aktuálne mu svieti len 32 % a mnohí ľudia ho hodnotia ako odpad, prípadne mu dajú aspoň jednu hviezdičku. Niektorí sa dokonca zmohli aj na tri, no takých divákov je minimum.

Veľmi podobne to vyzerá aj na portáli IMDb, kde obstál na 4,1/10. Možno vás ale zaujíma, v čom je problém.

Proste nie je dobrý

„Divné krimi, ktoré nezachráni ani zvrat v závere,“ okomentoval ho niekto. „Príbeh je síce postupne a nádejne budovaný, ale to vyvrcholenie je dosť spackané,“ ohodnotil ďalší z divákov, ktorý sa posťažoval aj na kvalitu toho, čo Netflix v poslednej dobe vypúšťa.

Niektorí pochválili aspoň herečku Kelly Rowland v hlavnej úlohe, no iným ani jej výkon nestačil. „Všetci prestaňte klamať o tomto filme. Bolo to dosť zlé. Kelly síce vyzerala krásne, ale to je tak asi všetko,“ adresoval niekto ďalšiu kritiku.

Takže ak sa nudíte a nemáte čo robiť, skúste si tento film pozrieť. Ale ak túžite po niečom kvalitnom a dobrom, veľkým oblúkom sa mu vyhnite.