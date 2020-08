Netflix nakrúti horor podľa príbehu na Reddite. Autorovi príspevku za námet zaplatili viac ako milión dolárov

Pokiaľ patríte medzi tých ľudí, ktorí snívajú, že sa im z jedného dňa na druhý podarí niekedy nejakým zázračným spôsobom zarobiť rovný milión, nemusí to byť až tak nemožné. Príkladom je užívateľ sociálnej siete Reddit, ktorý sem v šiestich samostatných príspevkoch zverejnil vymyslený desivý príbeh. A mal taký úspech, že po ňom začal pokukovať streamovací gigant Netflix, ktorý podľa neho nakrúti film.

Najznámejšia spomedzi streamovacích služieb hľadá námety prakticky kdekoľvek. A pokiaľ patríte ku kreatívnym jednotlivcom, možno sa šťastie niekedy usmeje aj na vás. Samozrejme, šanca na niečo také nie je príliš vysoká, nič však nemusí byť nemožné. Ako totiž nedávno informoval web Deadline, Netflix si za pestrý balík peňazí poistil námet na nový horor, ktorého námet bude vychádzať z príbehu zverejneného na sociálnej sieti Reddit.

Ten tam v sekcii r/Nosleep zverejnil Matt Query, pričom príbeh publikoval v šiestich samostatných príspevkoch a u užívateľov Redditu zožal nemalý úspech. O čo konkrétne ide?

Duchárčina o prekliatom ranči

Aj keď podobných duchárskych námetov tu už bolo niekoľko, práve úspech u užívateľov Redditu Queryho príbeh, ktorý nazval My Wife and I Bought a Ranch, naznačuje, že by z toho mohol vzísť pomerne úspešný projekt.

Ako názov krátkeho príbehu zo sociálnej siete naznačuje, manželská dvojica v ňom kúpi ranč, čo môže značiť len jediné. Áno, bude v ňom strašiť. Hlavní hrdinovia sú teda jasní – Harry je bývalý vojak, ktorý chce po návrate domov k manželke Sarah začať nový život a to práve kúpou vysnívaného domčeka. Nemôžu si však dovoliť príliš vyskakovať a tak kúpia starý ranč v Idahu. Po kúpe pozemku však zisťujú, že v údolí žije okrem drobných zvieratiek aj zlý duch. No a aby mu zabránili vo vstupe do domu, musia sa uchýliť ku krajnému riešeniu – začať vykonávať brutálne krvavé a zvláštne rituály. A treba uznať, že toto už znie pomerne zaujímavo a treba veriť, že sa z toho podarí vykúzliť podarený film.

Miliónový príspevok na sociálnej sieti

Netflix za námet Querymu zaplatil milión dolárov, pričom podiel na zisku bude mať aj na scenári. Ten mimochodom napíše jeho brat Harrison Query, čo bola jedna z podmienok v zmluve pri predaji práv. Horor bude produkovať spoločnosti Atomic Monster novodobého princa hororov Jamesa Wana.

Nie je to ale prvýkrát, čo sa Harrisonovi Quereymu podarilo predať nejaký nápad spoločnosti Netflix. Minulý rok spolu so Scottom Glassgoldom a jeho produkčnou spoločnosťou Ground Control Entertainment predali známej spoločnosti námet na modernú verziu Troch mušketierov (Three Musketeers).

Na a čo sa týka hororového príbehu My Wife and I Bought a Ranch si môžete prečítať na sociálnej sieti Reddit.