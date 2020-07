Rekordy návštevnosti v kinách trhá nezávislý horor o desivých tajomstvách. Stojí za ním obľúbený režisér

Kinosály zostávajú vo väčšine kútov sveta stále zatvorené a len veľmi málo filmových spoločností a distribútorov púšťa na plátne niečo nové. Priestor dostávajú (aj u nás) prevažne tie filmy, ktoré sa už nachádzajú na streamovacích či VOD službách, prípadne nezávislé projekty, ktoré by sa za normálnych okolností do kín ani nedostali. A tie potom aj kraľujú v rebríčkoch zárobkov a návštevnosti.

Podobná vec sa za veľkou mlákou udiala aj uplynulý víkend. Ako informoval americký filmový web Deadline, tamojšiemu rebríčku najzárobkovejších filmov kraľuje nezávislý horor od režiséra Davea Franca (mladší brat herca, režiséra a producenta Jamesa Franca) s názvom The Rental.

Nízka konkurencia komercie praje nezávislým filmom

Vzhľadom na to, že väčšina kinosál je stále na území USA zatvorená, tento nezávislý horor sa nejako veľmi ani nemusel snažiť, aby dokázal zarobiť celkom slušný balík peňazí. Za premietanie v 251 kinosálach naprieč Amerikou zarobil za víkend 420 871 dolárov, čo z neho robí najúspešnejší film uplynulých dní. Čo je však ešte zaujímavejšie, tak nie vždy sa nezávislému filmu podarí dostať do čela rebríčka návštevnosti. The Rental dokonca porazil v návštevnosti aj animák Trollovia: Svetové turné (Trolls World Tour) štúdia Universal.

Čo sa týka celkového rebríčka zárobkovosti, tak v tom sa okrem noviniek nachádzajú aj snímky staršieho dáta výroby. Tie kiná vo svojich programoch uvádzajú, keďže nič novšie nemajú. Rebríčku okrem novinky The Rental dominuje napríklad Karate Kid (135-tisíc dolárov), The Goonies (130-tisíc dolárov), prvý Jurský park (129-tisíc dolárov) či Zootropolis (98-tisíc dolárov).

Horor Davea Franca však filmových fanúšikov až tak veľmi svojou kvalitou nezaujal. Publikum mu na Rotten Tomatoes udelilo horšie hodnotenia ako by sa dalo čakať (len 49 %) a podobne je to aj na webe ČSFD. Tam nový horor dostal hodnotenie 61 %, čo nie je úplne zlé, aleod pozitívnych červených čísel je to stále ďaleko.

Sľubný námet a lákavé obsadenie

Novinka má aj pomerne zaujímavé herecké obsadenie. Hlavné úlohy si zahrali Dan Stevens (seriály Downtown Abbey, Legion), Alison Brie (Scream 4, The Disaster Artist, či seriál Community), Jeremy Allen White (seriál Shameless), Toby Huss (Halloween), Sheila Vand (seriál Snowpiecer) a Anthony Molinari (Captain Marvel, Spider-Man: Far From Home).

Snímka sleduje príbeh dvoch zamilovaných párov mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú stráviť víkend v prenajatom dome na pobreží oceánu. Všetko je takmer dokonalé, pokým nezistia, že majiteľ domu, ktorý si prenajali, ich potajomky špehuje. Samozrejme, nie je to tak úplne všetko. Každý zo štvorice totiž ukrýva nejaké tajomstvá, ktoré sa začínajú dostávať záhadným spôsobom na povrch a priatelia sa začnú navzájom vidieť v celkom inom svetle.

Snímka The Rental sa v našich kinách s najväčšou pravdepodobnosťou neobjaví. Okrem kín však už bola uvedená aj na zahraničných VOD službách, vrátane Amazon Prime Video. K filmu sa tak ľahko dostanete aj na Slovensku či v Čechách.