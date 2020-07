Tanečnice sú ovládané diablom. Desivý remake legendárneho hororu musíte vidieť viackrát, aby ste ho pochopili

Hororový žáner nie je ani zďaleka vyčerpaný, keď sa ho chytí talentovaný a výrazný režisér. Toto platí aj v prípade snímky Suspiria, ktorá nadväzuje na hororovú klasiku a pretvára ju do úplne novej a ešte originálnejšej podoby. Na jeho sledovanie sa však musíte dobre pripraviť a rátať s tým, že jedno zhliadnutie možno stačiť nebude. No napriek tomu budete očarení brilantným audiovizuálnym zážitkom.

Remake kultového rovnomenného hororu Suspiria z roku 1977 od režiséra Daria Argenta v prevedení výrazného filmového tvorcu dnešnej doby Luca Guadagnina (Daj mi tvoje meno), posúva hranicu žánru ešte ďalej a kombinuje ho s rôznymi politickými či filozofickými odkazmi, ktoré sú aktuálne pre dnešnú dobu, ale aj históriu.

Jeden z najoriginálnejších hororov poslednej dekády

Pôvodná Suspiria sa radí na popredné miesta v rebríčkoch najdesivejších filmov vôbec, v podaní Guadagnina však okrem toho diváka zaujme pútavým vizuálom a znepokojivými desivými scénami. Príbeh sa sústreďuje na mladú tanečnicu, ktorá prichádza z Ameriky na prestížnu európsku tanečnú školu. Samotný námet je rovnaký v oboch prípadoch, a teda škola je pod pôsobením temných síl, ktoré ovládajú aj samotné tanečnice. Okrem toho však ide tematicky, myšlienkovo a najmä spracovaním o dva úplne odlišné filmy. Obe majstrovsky zvládnuté.

Guadagnino nadviazal na dnes už kultovú snímku a pretvoril ju do svojho originálneho autorského štýlu. Ide teda o remake, ktorý sa od originálu líši, no je rovnako dobrý, možno aj zaujímavejší. Suspiria vás presvedčí, že remaky nie sú iba o kopírovaní originálu, ale o pocte tvorcom, žánru či filmu ako takému.

Aby ste ho pochopili, musíte pozorne sledovať

Napriek tomu, že ide o prvý horor režiséra Luca Guadagnina, túžil ho nakrútiť už od svojich 14 rokov. To je vidieť aj vo výsledku, ktorý má neuveriteľne prepracované detaily, spôsob rozprávania príbehu, ktorý dokáže diváka neustále prekvapovať a prinášať mu nové informácie, ikonické tanečné scény, mnohotvárnosť významov jednotlivých sekvencií či hororové prvky. To všetko v takmer 3-hodinovej stopáži, ktorá nestráca svoje tempo. Nejde teda o prvoplánový horor založený na predvídateľných ľakačkách. Ide o dokonale premyslenú sondu do jednotlivých charakterov a samotných myšlienok, ktoré prinášajú.

V hlavnej úlohe sa predstavila herečka Dakota Johnson a po jej boku Tilda Swinton, ktorá vo filme stvárnila rovno tri rôzne úlohy. Za soundtrackom, ktorý v snímke zohráva dôležitú úlohu, stojí Thom York zo skupiny Radiohead.

Suspiria je výnimočná predovšetkým svojou inovatívnou formou v hororovom žánri, ktorá nemá obdoby. Poteší teda každého filmového fanúšika, ktorý v nej okrem samotného ústredného príbehu dokáže nájsť množstvo ukrytých a zakomponovaných tém a motívov. Nie je však divácky oddychovým filmom a na to, aby ste ho pochopili a dokázali si ho dostatočne vychutnať, pravdepodobne nebude stačiť jedno pozretie.

Ako to pri podobných filmoch býva, hodnotenia divákov a kritikov sa značne líšia. Faktom však zostáva, že ide o výnimočný počin, ktorý sa v kinematografii často nevidí. Suspiria režiséra Luca Guadanina z roku 2018 si vyslúžila hodnotenia 65 % na ČSFD a na IMDb 6,8/10.