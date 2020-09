Netflix má na konte nový hit: Tento seriál v sledovanosti predbehol aj fantasy fenomén The Witcher

O obľube streamovacej služby Netflix nesvedčí len ohromný počet jej predplatiteľov, kvantum kvalitných a oceňovaných projektov v knižnici, ale v neposlednom rade najmä sledovanosť. A tá podľa najnovších výsledkov atakuje hranicu skutočne vysokých čísel!

Na úvod ale pripomenieme jeden dôležitý fakt – sledovanosť streamovacích služieb sa meria celkom inak ako v prípade televíznych staníc. Taktiež aj každá streamovacia služba si sledovanosť svojich projektov (a produktov) počíta celkom inak a Netflix na tom nie je inak.

Potom je tu ale aj spoločnosť Nielsen, ktorá na území Spojených štátov amerických meria sledovanosť tamojších programov, vrátane streamovacích služieb. A vyzerá to tak, že vďaka meracím štatistikám tejto spoločnosti sa podarilo odhaliť nový hit populárnej streamovacej služby, informuje web Business Insider.

Očakávaná druhá séria komiksového seriálu The Umbrella Academy debutovala na Netflixe 31. júla a mnohí už vtedy predpokladali, že pôjde o veľký hit. Nikto však netušil, že sa mu podarí prekonať sledovanosť iného hitu z konca minulého roku.

The Umbrella Academy je totiž v počte zhiadnutých minút absolútnou špičkou medzi tohtoročnými seriálmi z dielne Netflixu. Prekonala dokonca aj fantasy seriál Zaklínač (The Witcher) a v Top 10 najstreamovanejších seriálov v USA je na prvom mieste vďaka 3,01 miliardám zhliadnutých minút.

Tento výsledok sa spoločnosti Nielsen podairlo odmerať len v priebehu jedného týždňa od 3. do 9. augusta. Rebríček zvyšných najsledovanejších seriálov v USA si môžete pozrieť nižšie.

Top 10 najstreamovanejších seriálov v USA:

#1 The Umbrella Academy – 3,01 miliardy zhliadnutých minút

#2 Shameless – 1,13 miliardy zhliadnutých minút

#3 Grey’s Anatomy – 918 miliónov zhliadnutých minút

#4 The Office – 897 miliónov zhliadnutých minút

#5 Criminal Minds – 697 miliónov zhliadnutých minút

#6 NCIS – 524 miliónov zhliadnutých minút

#7 In the Dark – 418 miliónov zhliadnutých minút

#8 Dexter – 316 miliónov zhliadnutých minút

#9 Supernatural – 315 miliónov zhliadnutých minút

#10 Park and Recreation – 304 miliónov zhliadnutých minút