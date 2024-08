Nepôjde televízia ani internet: Veľký slovenský operátor hlási obrovské výpadky služieb, potrvajú niekoľko hodín

Orange, jeden z najväčších slovenských operátorov, ohlásil ďalšie výpadky svojich služieb. Od pondelka 12. augusta do stredy 14. augusta nebude fungovať televízia ani internet vo viacerých časoch a na viacerých miestach.

Operátor na svojom webe uviedol, že vplyv na služby majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch.

Výpadky služieb

Prvé výpadky nastali už dnes o 7:30, a to v lokalitách Biskupová, Horná Súča, Malé Ripňany a Plevník-Drienové. Potrvať by mali do 21:30.

Internet ani televízia nebudú fungovať ani v utorok 13. augusta. V čase od 7:30 až do 21:30 sa pripravte na odstávku služieb v Nižnej Slanej a v Plevník-Drienové. Zajtrajšie výpadky sa dotknú aj Hradišťa pod Vrátnom medzi 8:00 a 12:00.

Lokality Braväcovo, Beňuš, Počarová, Plevník-Drienové a Prečín sa na nefunkčné služby musia pripraviť v stredu 14. augusta od 6:00 do 21:30.

Obrovské výpadky v stredu čakajú aj Banskú Štiavnicu. V čase od 7:00 do 15:00 nepôjde internet ani televízia na nasledujúcich uliciach – Akademická, Andreja Kmeťa, Andreja Sládkoviča, Antona Pécha, Dolná, Dolná Resla, Dolná ružová, Družicová, Hájik, Horná Huta, Horná Resla, Horná ružová, Jána Bottu, Jána Palárika, Jozefa Karola Hella, Kamenná, Kammerhofská, Klinger, Križovatka, Lesnícka, Malé trhovisko, Martina Kukučína, Mierová, Mládežnícka, Na Zigmund šachtu, Námestie sv. Trojice, Novozámocká, Pod Červenou studňou, Pod Trojickým vrchom, Radničné námestie, Robotnícka, Samuela Mikovíniho, Slovanská, SNP, Staronová, Strieborná, Údolná, Vodárenská, Výskumnícka, Zvonová.

Orange upozorňuje na nefunkčné služby aj v Poprade, a to od 8:00 do 13:00 na uliciach Fraňa Kráľa, J. Tranovského, Magurská, Na letisko, Odbojárska, Oravská, Spišská a Teplická.

V stredu medzi 8:00 do 16:00 výpadky zasiahnu aj Alekšince a Krušetnicu.

Orange sa svojim zákazníkom ospravedlnil za komplikácie. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ radí operátor.