Nepál prvýkrát udelil horolezcovi zvláštne povolenie. Z Mount Everestu sa mohol spustiť padákom

Kým desiatky horolezcov absolvovali neľahký hodiny trvajúci zostup z vrcholu Mount Everestu, Pierre Carter sa vznášal nad ich hlavami. Nepál mu totiž udelil povolenie zostúpiť za pomoci padáku. Niečo také urobila nepálska vláda po prvýkrát.

Ako prvý na svete dostal oficiálne povolenie

15. mája sa 55-ročnému horolezcovi Pierrovi Carterovi podarilo niečo neuveriteľné. Z vrcholu Mount Everestu sa dostal len v priebehu 20 minút. Ako je to možné? Nepálska vláda prvýkrát v dejinách udelila výnimku a povolila mu zostúpiť padákom, píše portál All That Is Interesting.

Carter sa stal prvým paraglajdistom, ktorý sa legálne mohol vzniesť z Mount Everestu. Až doteraz bolo totiž také niečo zakázané. „Bol to nádherný let nadol. Najprv ponad oblaky, potom cez ne a napokon dole,“ vyjadril sa v rozhovore pre France 24 Carter. Samozrejme, horolezec dostal povolenie s niekoľkými podmienkami. Napríklad, nesmel sa spustiť s výšky väčšej ako 8 kilometrov.

Rozhodol sa preto pre oblasť spájajúcu štvrté najvyššie pohorie Lhotse a Everest. Celý svoj zážitok nahral aj na videozáznam. Priznáva, že to nebolo celkom jednoduché. Z čím väčšej výšky sa zoskok koná, tým je to náročnejšie. Akonáhle sa však človek dostane do vzduchu, zrazu sa všetko stáva relatívnym.

Počas zoskoku Carter dosiahol rýchlosť vyše 80 kilometrov za hodinu a pristál v nepálskej dedinke Gorak Shep. Tá leží niečo vyše 6 kilometrov od základného tábora. Na mieste ho už čakal šerpa, ktorý mal pre neho pripravenú aj vhodnú obuv na zostup do tábora.

Ilegálne z Mount Everestu letelo už niekoľko ľudí

Carter chcel pôvodne vyjsť na vrchol Mount Everestu a pešo zísť dole na miesto, odkiaľ si naplánoval zoskok. Poveternostné podmienky ale neboli ideálne a potrápila ho aj výšková choroba, píše portál CNN. Horolezectvo, ako aj paraglajding zaujali Cartera už v mladosti. Už v roku 1998 sa začal pohrávať s myšlienkou, že by vyliezol na 7 najvyšších vrcholov na 7 kontinentoch a následne sa z nich spustil padákom, píše web 7 Summits 7 Flights.

Ako prvé pokoril vrchy Mount Elbrus a Aconcagua v Európe a Južnej Amerike. Neskôr sa mu podarilo zdolať aj Kilimandžáro v Tanzánii. Vyliezol aj na vrchol Carstenszovej pyramídy v Indonézii a na Kościuszkov vrch v Austrálii.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Pierre Carter (@7summits7flights)

V roku 2016 sa mu podarilo dostať aj na horu Denali na Aljaške, nedostal však povolenie na zostup padákom. Po Mount Evereste má pred sebou už len poslednú horu, a to Mount Vinson na Antarktíde. Carter však plánuje pokoriť aj horu Mount Cook na Novom Zélande.

Carter nie je prvým človekom, ktorý z Mount Everestu zišiel za pomoci padáku, je však prvým, ktorému sa tak podarilo urobiť legálnou cestou. Ako informuje The Himalayan Times, už v roku 1988 sa z hory vzniesol francúzsky alpinista Jean-Marc Boivin. V 2001 z hory v tandeme vzlietli manželia Bertrand “Zebulon” Roche a Claire Bernier. V roku 2011 ich počin zopakovali Nepálčania Sano Babu Sunuwar a Lakpa Tsheri Sherpa.

Pre Cartera nešlo len o zábavku. Chcel poukázať na to, že existujú rôzne spôsoby, ako si užiť hory, a to legálne. Myslí si, že od budúceho roka bude z Mount Everestu lietať už omnoho viac ľudí.