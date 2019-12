Nemecké železnice čelia ďalšej kritike. O ceste Grety zverejnili informácie, ktoré mali ostať utajené

Švédska aktivistka Greta Thunberg sa po klimatickej konferencii v Madride, ktorá skončila úplným fiaskom, rozhodla stráviť Vianoce v rodnom Švédsku. Jej minulotýždňová cesta vlakom si vyslúžila nemalú pozornosť médií aj verejnosti. Slovná výmena názorov medzi mladou Švédkou a nemeckými železnicami si všimli aj nemecké úrady.

Berlínsky splnomocnenec pre ochranu údajov sa podľa informácií českého portálu echo24.cz bude musieť „pozhovárať“ s nemeckým železničným dopravcom Deutsche Bahn. Príčinou má byť zverejnenie informácií o ceste švédskej aktivistky na sociálnej sieti Twitter, kde si Deutsche Bahn počas minulého týždňa s Gretou Thunberg vymieňali interpretácie ohľadom jej cestovania.

Všetko to začalo fotografiou, ktorú švédska aktivistka zverejnila na sociálnej sieti. „Cestujem plným vlakom cez Nemecko,“ napísala na Twitteri 16-ročná Thunbergová k priloženej fotografii. Nemecký dopravca si to zrejme interpretoval ako negatívnu reklamu a vyjadril sa preto k príspevku mladej aktivistky.

„Milá Greta, ďakujeme, že nás železničiarov podporuješ v boji proti klimatickým zmenám! … Ešte krajšie by ale bolo, keby si dodala aj správu o tom, ako priateľsky ťa náš tím dokázal usadiť na tvoje miesto v prvej triede,“ napísala spoločnosť DB na Twitteri.

Následne sa po reakcii nemeckého dopravcu znovu ozvala Greta Thunberg, ktorá vysvetlila, že pre zrušenie vlaku z Bazileja musela sedieť na zemi v dvoch vlakoch, pričom však od mesta Göttingenu ďalej pokračovala na svojom mieste v prvej triede. Dodala tiež, že plné vlaky vníma pozitívne, nakoľko ide o jeden z najekologickejších spôsobov dopravy.

Do celej situácie sa nakoniec zamotal aj berlínsky splnomocnenec pre ochranu údajov. „Berieme to ako príležitosť porozprávať sa s Deutsche Bahn o manipulácii s osobnými údajmi cestujúcich,“ povedala pre nemecký Spiegel hovorkyňa kancelárie berlínskeho splnomocnenca Maja Smoltczyk. Dopravca totiž verejne zverejnil číslo vlaku, ktorým aktivistka cestovala ako aj to, že cestuje prvou triedou. Má ísť o údaje, ktoré je možné zverejniť len po súhlase dotyčnej osoby. Aby sa však prípad riešil ako porušenie pravidiel, musela by švédska aktivistka podať oficiálnu sťažnosť.

Greta Thunberg sa medzičasom po mesiacoch cestovania po svete dostala do rodného Švédska. V Štokholme sa v piatok pripojila aj ku klimatickému štrajku pred švédskym parlamentom. Po dlhom čase sa tak vrátila na miesto, kde s klimatickými protestami začala.