Nela Pocisková zverejnila desivý zážitok z dovolenky. Z oddychu pri mori sa zrazu strhol boj o holý život

Nela Pocisková je obľúbená slovenská speváčka, herečka, ale aj tanečníčka. Pred niekoľkými rokmi sa stiahla z verejnosti, aby sa venovala svojim dvom deťom. Teraz sa však vrátila na televízne obrazovky ako súčasť mnohých projektov. Na sociálnych sieťach ju sleduje množstvo fanúšikov.

Napriek pracovnej vyťaženosti sa snaží s rodinou tráviť plnohodnotný čas. Pre portál Život však prehovorila o desivom zážitku, ktorý zažili na spoločnej dovolenke. Pohodu na pláži a slnečné dni im narušil hrozný zážitok. „Starší muž odpadol pri stole, tak sme ho dali ľahnúť a vytiahli jazyk, rozopli tričko a skúšali či dýcha,“ povedala.

Desivý zážitok z dovolenky

Snažila sa zachovať chladnú hlavu a nepanikárila. Nakoniec muž začal dýchať a už len čakali na záchranku. Nakoniec všetko dobre dopadlo, no dodala, že na tento zážitok aj tak nikdy nezabudne. Okrem toho jej to pripomenulo, že zdravie je dôležité a že každý deň sa môže zmeniť na boj o život. Aby to však nebolo len o desivých zážitkoch, priznala, že so svojím partnerom Filipom Tůmom zažíva aj veľmi vtipné chvíle.

„Najväčší trapas zažívame, keď sa môj drahý snaží rozprávať anglicky. On je veľmi dobrý speaker, priznám sa. No a máme takú jednu vtipnú príhodu, keď vybavoval slnečníky na pláži,“ povedala. Nela sa momentálne okrem nakrúcania nových seriálov venuje aj svojmu hudobnému albumu.