Katka Koščová opísala neuveriteľný zážitok počas cesty vlakom. Správanie rušňovodiča ju celkom dostalo

Obľúbená speváčka Katka Koščová sa nedávno podelila o krásny príbeh počas cesty do Anglicka, kde si urobili výlet do Oxfordu. Príbeh zachytil portál Koktejl. Katka sa tiež podelila o niekoľko fotografií z výletu na svojich sociálnych sieťach.

Katka celý svoj príbeh opísala na Instagrame. „A Oxford. To som vám už písala, aký drahý lístok na vlak sa nám podarilo zohnať a sedeli sme v chodbičke, taký bol plný. Akokoľvek, naša chyba, nenapadlo nám, že by sa hodili aj miestenky. Ale teda, tá cesta bola super a rušňovodič mal vyslovene zlý pocit z toho, že sedíme v chodbičke, čakal, kým si neprejdeme vlak, aby sme sedeli pohodlne na sedadlách. Rušňovodič, správne ste čítali, nie štikmajster. A fakt mu bolo ľúto, že sme nič nenašli,“ napísala Katka.

Zážitok, ktorý ju príjemne prekvapil

Katka okrem toho napísala, že s takýmto prístupom sa stretli naozaj všade, dokonca aj v metre, kde zamestnanci pomáhajú, keď ľuďom nejde otvoriť bránka, lebo tam proste funguje dôvera. Ako príklad uviedla príbeh, kedy potrebovali ísť na toaletu.

„Potrebovali sme ísť v noci na wecko a najbližšie bolo metro, lenže tam si treba kúpiť lístok, aby sme sa na to wecko dostali, tak sa môj muž spýtal pána, či by bolo možné nás pustiť a okamžite otváral prejazd, že úplne samozrejme, bez problémov, nech ideme. Vôbec nečakal, že to využijeme a zdrhneme na metro zadarmo. A všetko s úsmevom, neprehnaným, ľudským, vrelým, nemáte pocit, že niekoho otravujete,“ napísala mamička a umelkyňa.

Mnohí ľudia jej v komentároch napísali, že takýto prístup býva v zahraničí bežný, a keď si na to zvyknete, je veľmi ťažké naladiť sa na to, že na Slovensku to funguje inak.