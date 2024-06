Nečakané zmierenie krások z Ruže pre nevestu. V šou si šli po krku a teraz sú z nich kamošky, diváci nešetria kritikou

V šou jej vykričala, že je psychopatka, no vyzerá to tak, že tento spor je už zažehnaný. Medzi súťažiacimi z Ruže pre nevestu došlo k nečakanému zmiereniu.

Ako kedysi prezradila Julie, v deviatej epizóde Ruže pre nevestu sa mimo kamier Julie a Frederika udobrili. Frederika za ňou mala prísť a povedať jej, že na ňu zmenila názor a všetko malo byť v poriadku. Teda až do ďalšej epizódy, kde Fergie zistila, že ju Julie nazvala „call girl“. Tento konflikt však očividne nechali za sebou v Ruži pre nevestu a v realite našli spoločnú reč.

Udobrili sa

Ako sa ukázalo, vila na Srí Lanke nebola jediná, v ktorej Markíza združila všetky súťažiace. Pred pár dňami sa totiž väčšina súťažiacich objavila spoločne v rezorte, kde sa zabávali a mali možnosť znova sa stretnúť. Zážitky z tohto dňa pridávali na sociálne siete a robili si napríklad žarty z Dollinej hlášky „had na krku“. To však nie je všetko.

Frederika na svoj profil pridala video, na ktorom je s Júliou a dostala od nej tetovačky s nápisom „bride“, teda nevesta. Tie mala pre dievčatá Julie pripravené už od začiatku Ruže pre nevestu, len im ich nemala možnosť dať, keďže sa stihli rozhádať. Nakoniec sa jej to teda ale podarilo napraviť a vyzerá to tak, že to Frederiku naozaj potešilo.

U divákov však toto video vyvolalo zmiešané reakcie. Hoci niektorí boli nadšení z toho, že sa udobrili a písali, že sú radi, že ich favoritky konečne našli spoločnú reč, iní začali spochybňovať pravosť Ruže pre nevestu.

„Ježíš, tá šou, to bolo celé čistý fake. Ako teda asi osoby čo tam účinkovali, ako tak pozerám,“ znel jeden z komentárov pod týmto videom. „Kamery sa vypnú a aké obrovské kamošky,“ pridala sa ďalšia. „Hrali podľa scenára,“ píše tretia.