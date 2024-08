Nebola dostatočne atraktívna, nútili ju schudnúť: Hviezda Pobrežnej hliadky priznala trpkú pravdu

Americký seriál Pobrežná hliadka (Baywatch) patril svojho času k najsledovanejším televíznym programom na svete. Počas jeho vysielania bol však internet ešte len v plienkach, a tak bolo o pozadí jeho nakrúcania veľmi ťažké sa dozvedieť niečo viac. Niektoré nekalé praktiky tvorcov sa tak dostávajú na povrch až dnes.

O tom, že hlavní hereckí predstavitelia museli pre účinkovanie v Pobrežnej hliadke spĺňať určité „štandardy krásy“, sme písali aj v našom rozsiahlejšom článku. Ako to ale vyzeralo v praxi, a že išlo vlastne o nechutnú požiadavku zo strany producentov, sa ale nedávno rozrozprávala jedna z hviezd seriálu, herečka Carmen Electra, píše web Unilad.

Kázali jej schudnúť

Tá sa, rovnako ako aj jej ďalší hereckí kolegovia, zúčastnila slávnostnej premiéry nového dokumentárneho seriálu After Baywatch: Moment in the Sun, ktorý poodhalí zákulisie nakrúcania multiúspešného seriálu. A aj keď na kamere všetci vyzerali priam dokonalo, samotná výroba jednotlivých epizód až taká ružová nebola.

Carmen Electra, ktorá sa k obsadeniu Baywatchu pridala až v roku 1997, totiž prezradila, ako sa jej spomínané „štandardy“ týkali.

Novinári sa jej pýtali, či cítila určitý tlak zo strany tvorcov na to, ako vyzerá. A tá na prekvapenie všetkých priznala trpkú pravdu. „Áno, pociťovala som to. Neustále mi niekto hovoril, že musím schudnúť,“ cituje slová herečky Unilad.

„Počas dospievania som študovala klasický balet, takže sa mi to dialo vlastne celý môj život. Takže ako plynul čas a neustále som tie reči počúvala, vzala som si ich k srdcu,“ dodala.

Dnes je už iná doba a nemalo by sa to stávať

Teraz ale priznáva, že keď sa na to spätne pozerá, je so svojím telom spokojná.

„Milujem svoje telo a páči sa mi, že som mala oblé tvary a nebola som odhora nadol rovná,“ hovorí Electra. Zároveň dodáva, že dnes je už iná doba a niečo také sa stať nemôže a ani herečky by na niečo také nemali pristať.

„V tej dobe som to ako profesionálna tanečníčka brala naozaj vážne, pretože sa mi to vrylo do hlavy, keď som vyrastala,“ vysvetlila. Dnes je už ale naozaj všetko inak a aj samotná herečka je šťastná, že sa to všetko zmenilo a nikto nemôže nikoho hodnotiť len na základe vzhľadu.

„Som rada, že môžem žiť v tejto dobe, kde nemôžete len tak hocikomu povedať, ako by mal žiť, s kým by sa mál stretávať a koľko by mal vážiť. Páči sa mi, že sa toto deje teraz,“ dodala herečka, ktorej tvorcovia Baywatchu niekoľkokrát povedali, že by mala so svojou postavou niečo robiť a mala by jesť menej snackov.