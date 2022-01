Názor lekára: Ak niekto povie, že očkovanie je osobná vec, škaredo sa mýli. Zbytočne sme nechali umrieť 4-tisíc ľudí

Dokonca aj svoj posledný post na sociálnej sieti Facebook písal lekár z nočnej zmeny na jednotke intenzívnej starostlivosti kliniky Infektológie a geografickej medicíny v bratislavskej nemocnici.

Ako uvádza vo svojom príspevku, nesnaží sa byť nezaujatý či starať sa o to, aby v jeho príspevku neboli žiadne emócie. V dlhých paragrafoch opísal situáciu na Slovensku a svoj hnev na nezodpovednosť a zlyhanie, ktoré tu počas pandémie nastalo.

Nechali sme umrieť 4-tisíc ľudí

Na jednotke sa od septembra 2021 stará v podstate len o covid pacientov, ktorí zaplnili všetok voľný priestor. Podľa predpokladov lekára to takto bude ešte minimálne dva mesiace. Každý z pacientov potrebuje najintenzívnejšiu kyslíkovú terapiu, niekoľko z nich aj ventiláciu.

Lekár pri tom podotýka, že všetci pacienti, ktorých má na zmene v kritickom stave ten večer, kedy písal príspevok, nie sú očkovaní.

„Samozrejme, na našej JIS ležali aj očkovaní pacienti, niektorí dokonca ochoreniu podľahli. Tvorili však výraznú menšinu a na zrátanie očkovaných pacientov ktorých sa nám na JIS nepodarilo zachrániť by mi stačila jedna ruka,“ objasňuje situáciu.

Podľa slov Sabaku bolo počas vrcholu tretej vlny v nemociciach 80 percent pacientov s ochorením covid neočkovaných, pričom sa najvyšší počet vyšplhal až na 3-tisíc pacientov – situáciu porovnáva s Portugalskom, kde je o polovicu väčšia populácia a takmer každý občan nad 50 rokov je očkovaný. Tam bolo v tom istom čase pacientov 350.

„Nie je to vplyvom rozdielnej klímy, demografie či zdravotníckym systémom. Za naše mizerné výsledky v porovnaní s Portugalskom môže najmä náš mizerný výsledok v očkovacej kampani. Rovnako by sme v hospitalizáciách a úmrtiach dopadli, ak by sme s nami porovnávali ktorúkoľvek inú krajinu, ktorá zaočkovala viac ako 90 percent populácie nad 50 rokov.“

Dopĺňa, že od začiatku tretej vlny (od septembra 2021) malo Portugalsko 2-tisíc obetí covidu, a ďalších 2,5-tisíc po tom, čo prišla delta. Oproti tomu má Slovensko cez 5-tisíc úmrtí, pričom upozorňuje, že sme o polovicu menšia krajina.

Lekár pri tom naráža na to, že hoci vakcína nie je stopercentnou prevenciou proti covidu, dokáže zamedziť ťažkému priebehu až v 95 percentách prípadov. Podľa lekárových výpočtov sme pre neočkovanie na Slovensku nechali zbytočne umrieť thruba 4-tisíc ľudí.

„V skutočnosti to môže byť ale oveľa viac, ak prirátame takzvané sekundárne úmrtia. Teda úmrtia pacientov, ktorí zahynuli kvôli zníženej dostupnosti zdravotnej starostlivosti vplyvom pandémie,“ dopĺňa.

Ak niekto povie, že očkovanie ovplyvní len jeho zdravie, škaredo sa mýli

„A to nie je všetko. Podnikateľov a ich zamestancov sme pripravili o zárobok, hercov a muzikantov o publikum, deti o vzdelanie. Ak niekto povie, že to či sa dá zaočkovať, je len jeho vec pretože ide len a len o jeho zdravie, sa škaredo mýli. Nejde len o jeho život a zdravie. Ide aj o život a zdravie ľudí, ktorých operačné výkony sa vplyvom pandémie posúvali alebo tých ktorých zdravotný stav sa zhoršil, pretože bola zdravotná starolivosť menej dostupná. Ide aj prežitie gastra, hotelierstva, služieb a v neposlednom rade aj o prežitie kultúry. A ide aj o vdelanie naších detí.“

Lekár znovu upozorňuje, že jeho príspevok nie je nepodfarbený emóciami a nie je písaný bez názoru. Dopĺňa svoje skúsenosti s umierajúcimi mladými ľuďmi, ktorých musel odpájať z prístrojov (pričom išlo aj o ľudí v 40-50. rokoch, ktorí boli inak úplne zdraví).

Hovorí o tom, že sa to netýka len mŕtvych, ale rovnako aj ľudí, ktorí kvôli tomu nie sú schopní vykonávať svoju prácu, chodiť do školy či zabezpečiť si potrebnú zdravotnú starostlivosť, pretože sú nemocnice preplnené covid pacientmi.

Dopĺňa, že za touto situáciou nestoja len ľudia, ktorí očkovanie odmietajú, ale aj tí, čo šíria dezinformácie, pasivita slovenskej vlády či pasívny prístup obyvateľov ku svojmu zdraviu vo všeobecnosti (i v iných oblastiach starostlivosti o svoje telo či zdravej životosprávy).

Pri omikrone tiež dopĺňa, že hocijako sa situácia vyvinie, je málo pravdepodobné, že korona potom úplne vymizne či to, že sa z nej v najbližšom období stane „bezpečné“ ochorenie, ktoré nebude predstavovať riziká. Podľa jeho slov sa teda nemôžeme spoliehať na to, že omikron spúšťa slabé prejavy či na to, že po ňom nepríde nič horšie.

„Myslím si, že je zavedenie povinného očkovania proti novému koronavírusu v súčasnosti ideálnym riešením? Nie, nemyslím si že je to ideálne riešenie. Myslím si, že by sme ho ale mali mať k dispozícii, ako najúčinnejší nástroj k zaisteniu dostatočnej preočkovanosti cieľovej populácie v prípade, že ťo bude nevyhnutné pre záchranu životov. . A dnes rozhodne nikto nemôže povedať, že tá potreba nenastane.“