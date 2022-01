Záchranár Václav: Je nás málo, za službu máme aj 9 výjazdov. Najnáročnejšie je vyrovnať sa so smrťou pacienta

Václav Olšavský pracuje ako zdravotnícky záchranár v Bratislave. Na sociálnych sieťach šíri povedomie o tom, čo všetko toto povolanie obnáša, aj s čím všetkým sa musia záchranári počas svojej služby vysporiadať. Na TikToku sa stali obľúbené jeho videá, v ktorých reaguje na aktuálne témy a hoaxy, s ktorými sa stretáva.

Práca záchranárov je mimoriadne dôležitá pre celú našu spoločnosť. Zisťovali sme, ako vyzerá v praxi.

V rozhovore so zdravotníckym záchranárom Václavom Olšavským sa dozviete: Aký je to pocit, zachrániť niekomu život?

Čo je na jeho práci najnáročnejšie?

Ako ich prácu ovplyvňuje to, že je záchranárov málo?

Čo sa zmenilo s príchodom pandémie?

Ako vyzerá covidový výjazd?

Aké komentáre dostáva od ľudí na sociálnych sieťach?

Prečo ste sa rozhodli stať záchranárom a v čom vás toto povolanie najviac napĺňa?

Začínal som ako vodič dopravnej zdravotnej služby a videl som prácu záchranárov. Vďaka tomu som sa rozhodol, že by som sa chcel v budúcnosti tiež jedným stať a začal som študovať. Hlavným dôvodom však bolo, že ma bavilo pomáhať ľuďom. Človek má dobrý pocit, keď zachráni niekomu život.

Ako vyzerá vaša zmena? V čom je najnáročnejšia?

Keď prídeme do práce, vymeníme si informácie s predchádzajúcou zmenou, ktorá nám odovzdá telefón a avelko – prístroj, kam nám chodia výjazdy – a čakáme na pokyn z operačného strediska. Niekedy sme po príchode do práce radi, keď si môžeme dať aspoň kávu. Niekedy nestihneme ani to. Pracujem ako zdravotnícky záchranár v Bratislave, takže výjazdov tu máme pomerne veľa.

Sme 24-hodinová nepretržitá služba, takže nemáme čas ani na obednú prestávku. Niekedy obedujeme napríklad o tretej, štvrtej, proste kedy sa nám dá a máme čas. Väčšinou musí byť obed zjedený aj tak veľmi rýchlo, pretože človek nikdy nevie, kedy dostane ďalší výjazd. Najnáročnejšie na tejto práci však je vysporiadať sa so smrťou pacienta. Lebo človek ju má potom nejakú dobu v hlave.

Koľko výjazdov mávate v priemere za jednu službu? O aké prípady ide najčastejšie?

V náročný deň mávame v priemere 8-9 výjazdov. Ale to sa človek počas služby nezastaví. Počas menej náročného dňa máme 6 výjazdov.

Nedá sa povedať, k akým prípadom najčastejšie chodíme. Výjazdy sú rôznorodé. Ale teraz počas covidovej doby máme najviac výjazdov práve ku covidovým pacientom.

Stáva sa vám pravidelne, že ste privolaní k prípadom, ktoré si nevyžadujú pomoc záchrannej služby? Aké sú to napríklad? Zažili ste aj falošný výjazd, v zmysle, že si niekto z vás „vystrelil“?

Občas sa stane, že sme privolaní niekam, kde nás ani nie je treba. Napríklad, keď niekto zavolá, že niekoho videl iba z auta alebo autobusu, neprišiel ku nemu alebo sa bojí k nemu prísť a väčšinou, keď tam dorazíme, ide o spiaceho bezdomovca, ktorý nás potom pošle kade ľahšie.

Alebo sme privolávaní k niektorým výjazdom, ktoré nie sú život ohrozujúce a ľudia by si to vedeli vyriešiť aj po vlastnej osi a ísť k svojmu lekárovi. Ale nestáva sa veľmi často, že by si z nás niekto vystrelil alebo tak.

V poslednej dobe sa hovorí viac o podmienkach pre zdravotníkov aj záchranárov. Čo by ste najviac zmenili vy, keby môžete?

Zmenil by som to, čo by zmenili všetci – platové ohodnotenie. Aspoň by záchranári neodchádzali do zahraničia. Je nás málo, záchranárov je nedostatok, takže musíme robiť aj viac ako normohodinu, to znamená, že každý máme nejaké nadčasy. Ale inak si myslím, že vybavenie máme obstojné, aj keď vždy to môže byť aj lepšie.

Svoje povolanie vykonávate už 6 rokov. Zmenilo sa niečo príchodom covidu?

Odkedy je tu covid, tak sa toho zmenilo dosť. Hlavne si dávame na každom výjazde maximálny pozor, pretože nikdy nevieme, ktorý pacient by nás mohol nakaziť. Nikto z nás si to nechce odniesť domov ku svojim rodinám a blízkym.

Keď máme covidový výjazd, musíme sa komplet celí obliecť, sanitku potom dezinfikovať a žiariť. Všetko je oveľa dôslednejšie a má viac postupov ako predtým. Určite je to zmena.

Ako teda vyzerá takýto covidový výjazd?

Keď dostaneme covidový výjazd, musíme sa komplet prezliecť do bielych oblekov, dávame si niekoľko vrstiev rukavíc, máme ochrany aj na topánky. Na tvár si dáme respirátor, naň rúško a navrch ešte aj štít. Takže príprava ku covidovému pacientovi trvá o niečo dlhšie ako k pacientovi bez covidu a aj jeho vyšetrenie je zložitejšie, keďže v tom bielom obleku to ide ťažšie.

Okrem toho sa v ňom človek extrémne potí. Keď príde do vyhriateho bytu, tak sa potí ešte viac, všetko sa mu zahmlieva. Potom, keď vyjde von v tejto zime, tak je to dosť nepríjemné. A veľmi ľahko môže prechladnúť. Ale nejako sme si už za tie roky, čo tu covid je, zvykli.

Na svojom TikToku sa pravidelne vyjadrujete k aktuálnym udalostiam, respektíve odpovedáte ľuďom na ich otázky alebo komentáre. Čo vám ako záchranárovi píšu najviac?

Na TikToku sa stretávam aj s veľmi pozitívnymi správami. Ľudia píšu, že nám držia palce a obdivujú našu prácu. Ale potom sa stretávam aj s takými, čo mi tam píšu nie veľmi pekné veci. Ale snažím sa to filtrovať a aj im normálne odpovedať a hlavne sa neznížiť na ich úroveň. Lebo väčšina ľudí, ktorí píšu negatívne komentáre, sa snaží človeka uraziť vulgarizmami. Avšak stále prevládajú tí, čo našu prácu uznávajú a ďakujú nám za to, že to robíme.

Aké z reakcií, ktoré dostávate na sociálnych sieťach, vás najviac dokážu zaraziť?

Zaráža ma to, že niekto, kto videl sanitku len prechádzať okolo alebo nemocnicu iba spoza okna električky, rozpráva najviac. Ja to nazývam, že sú to takí virológovia a odborníci spoza Facebooku, Tiktoku a sociálnych sietí, ktorí si nechcú dať poradiť alebo nechcú počúvať odborníkov a ľudí, ktorí o tom vedia najviac.

Ja mám dosť skúseností, pretože navštevujem nemocnice, vozím covidových pacientov, takže mám k tomu čo povedať. Ale niekedy mám pocit, že niektorí „vedia“ oveľa viac, a pritom to nerobia. Ani zďaleka netušia, čo táto práca obnáša, nevideli covidové oddelenie, ale rozprávajú najviac.

Nevidia, aké následky to môže mať. Ale hovoria ako keby vedeli, lebo si všetko prečítali na hoaxových weboch v článkoch alebo videli rôzne videá. Proste nechcú počúvať. A pritom aj keď vedia, že niekto zomrie na covid, tak si to nechcú pripustiť a idú si stále tú svoju pravdu. Ale tak už sme sa naučili žiť s tým, že aj takí ľudia sú medzi nami.

Spomínate aj prípad, kedy pacient pred vami zatajil, že sa stretol s pozitívnym a napokon pozitívny bol aj on sám. Je toto bežné? Ako vnímate tieto situácie?

Áno, stretol som sa aj s tým, že to pacient zatajil. Niekedy náročky, niekedy aj tak, že mu to ani nenapadlo povedať. A až potom, keď dostal od nás otázky sa zistilo, že bol s ľuďmi, ktorí boli pozitívni. Je dobré to nahlásiť, lebo my sa potom môžeme oveľa lepšie chrániť. Ak vieme, že pacient môže byť nakazený, tak sa na to pripravíme, oblečieme sa do oblekov a nemusíme sa vystavovať riziku, pretože si to môžeme doniesť na stanicu. A keďže záchranárov je málo, nie je nás toľko, aby sme tak vykryli všetky služby. Neviem, kto by to potom robil. Ľudia by sa mali zamyslieť nad tým a každú takúto informáciu povedať hneď medzi prvými, aby sme aj my vedeli k tomu pristupovať tak, ako sa má a nešírili covid ďalej medzi svojich priateľov, blízkych a rodinu.

Majú podľa vás ľudia dostatočný rešpekt k záchranárom, sestričkám, lekárom alebo komukoľvek zo zdravotníckeho prostredia? V posledných mesiacoch sa totiž najviac stávajú terčom kritiky na internete. Aký máte na to názor?

To je rozdielne. Niektorí ľudia si našu prácu vážia a ďakujú nám za to, že to robíme. Ale potom sú aj takí, ktorí majú negatívny postoj. Myslím si, že je viac tých z prvej skupiny. Ale vždy to závisí od konkrétneho človeka.