Navštívili sme nové slovenské more, ktoré bolo 5 rokov zatvorené. Tamás vysvetľuje, ako si kúpiť lacné bývanie v Egypte

Napriek tomu, že leto je v plnom prúde a mnohí si myslia, že sa nič nedeje, opak je pravdou. Aj články na portáli interez to dokazujú. Každý deň vám prinášame unikátny obsah, ktorý rozhodne stojí za to, aby ste si ho všimli a prečítali. Je nám ale jasné, že nie vždy je možné všetko zachytiť, a preto vám prinášame pravidelný prehľad článkov, ktoré sa objavili na našom portáli, no mohli vám uniknúť.

10 rokov bez Robina Williamsa

Legendárny herec a komik dokázal svojím humorom rozosmievať milióny ľudí. Sám ale bojoval s problémami, ktoré ho napokon dohnali až k tomu, aby si siahol na život. Redaktorka zmapovala kariéru Robina Williamsa a jeho život a, žiaľ, aj to, čo sa dialo na sklonku jeho života.

Robin Williams napokon naposledy vydýchol 11. augusta 2014 po tom, ako si vo veku 63 rokov siahol na život. Vykonaná pitva preukázala, že v čase úmrtia nemal v tele drogy, len kofeín, lieky, ktoré sa predpisujú pri Parkinsonovej chorobe a antidepresíva.

Viac o Robinovi Williamsovi nájdete tu: Mal halucinácie, pre chorobu si siahol na život. Robin Williams svojím humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nedokázal

Pavel Bruchala o ministerke kultúry

Bývalý moderátor Pavel Bruchala pred rokmi tvoril moderátorskú dvojicu v televízii Markíza so súčasnou ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou. Pred pár dňami zverejnil video, kde publikoval odkaz ministerke a naša redaktorka sa rozhodla osloviť ho a vyspovedať v rozhovore.

Bruchala v ňom spomína, aká bola Martina Šimkovičová v čase, keď spolu moderovali, a tiež ako vníma jej momentálne pôsobenie. Ozrejmil tiež, či ministerka reagovala na jeho výzvu na spoločnú kávu, ale aj to, či sa nebojí, či sa voči nemu nezakročí.

Rozhovor s Pavlom Bruchalom nájdete tu: Pavel Bruchala o ministerke Šimkovičovej: Boli sme kamaráti. Prekvapilo ma, že išla do politiky. Bral som to ako zlý žart

Černák v kine

Meno azda najznámejšieho mafiána na Slovensku, Mikuláša Černáka, sa v posledných dňoch či týždňoch skloňuje vo všetkých pádoch. Dôvodom je film Miki, ktorý si bola pozrieť aj naša redaktorka a priniesla vám z neho svoje dojmy.

Aký ale v skutočnosti bol Mikuláš Černák? Ako ovládol Banskú Bystricu a neskôr v podstate Slovensko? Na to sa pozrel náš redaktor, ktorý zmapoval postup mafiánskeho bosa až na vrchol a potom jeho následný pád.

Profil Mikuláša Černáka nájdete tu: Z pracovitého chalana k bosovi slovenského podsvetia: Jeho obete by vraj zaplnili autobus, teraz Černák minulosť ľutuje

V SNG je umenie

Slovenská národná galéria v Bratislave prešla pred nejakým časom veľkou rekonštrukciou. To spomínala aj Martina Šimkovičová, avšak s tým, že SNG sa síce pýši novým šatom, no umenie v nej nevidíte.

To vŕtalo v hlave nášmu redaktorovi, a tak sa rozhodol, že sa do Slovenskej národnej galérie pôjde pozrieť a na vlastné oči sa presvedčí o tvrdeniach pani ministerky kultúry.

Z návštevy potom pripravil reportáž, opísal cenu vstupného, ale aj to, aké výstavy a aké umenie v galérii našiel. S tvrdeniami ministerky kultúry sa nestotožnil a obdivoval tam umenie najvýznamnejších slovenských výtvarníkov, ako aj diela od zahraničných umelcov, ktorí sú celosvetovo uznávaní.

Reportáž nájdete tu: Navštívili sme SNG: Ministerka Šimkovičová v nej umenie nevidela, my sme našli Picassa, aj najvýznamnejších domácich umelcov

Predaj nehnuteľností v Egypte

Kúpa nehnuteľnosti je vážna vec. Ceny v mestách na Slovensku sú často až šialené a ich kúpa je spravidla záväzok na desiatky rokov v dôsledku hypotéky.

No zabezpečiť si byt, dom či nehnuteľnosť je možné aj mimo Slovensko. Čo tak Egypt? Naša redaktorka oslovila Tamása Iliasa, ktorý sa venuje práve predaju nehnuteľností v tejto krajine na severe Afriky.

V rozhovore vysvetľuje, ako si Slováci môžu kúpiť nehnuteľnosti v Egypte, aké sú ich ceny a čo sa nachádza v ponuke. Možno sa po prečítaní rozhovoru rozhodnete, že sporiť si na byt niekde uprostred betónovej džungle na veľkom sídlisku nie je pre vás a svoje peniaze radšej investujete do vily v blízkosti priezračného mora azúrovej farby. A vôbec by sme sa nedivili.

Rozhovor s Tamásom o kúpe nehnuteľnotí v Egypte nájdete tu: Tamás predáva apartmány v Egypte: 1m² bytu stojí 1000 eur, aj najchudobnejší dôchodca zo Slovenska tu vie žiť luxusný život

Smoothie bar Aura

Lucia Almaksus vám môže byť známa z reality šou Farma, no aktívna je aj na sociálnych sieťach. Nie je to dávno, čo si otvorila smoothie bar AURA, ktorý prezentuje ako jedinečný koncept s nápojmi, ktoré neponúka nik iný na trhu.

Keďže náš redaktor o tomto bare čítal rôzne reakcie na sociálnych sieťach, rozhodol sa, že ho pôjde navštíviť. V reportáži zistíte, či sa jeho názor zhoduje s hodnoteniami, ktoré baru udelili 3,8 hviezdičky z piatich. Zistíte, čo si myslí o káve, cenách, ale aj o samotných smoothie nápojoch, ktoré tam pripravujú.

Reportáž nájdete tu: Boli sme v diskutovanom smoothie bare známej influencerky: Za nápoje sme zaplatili 14 eur, toto nás prekvapilo najviac

Tri dni lásky, ktoré zmenili svet

Už je to 55 rokov odvtedy, čo sa odohral festival, ktorého slávu asi už neprekoná žiadny iný. Woodstock bol oslavou „detí kvetov“ a hudby, ktorá sa stala kultovou, rovnako ako samotný festival.

Avšak organizácia Woodstocku bola v podstate jedno fiasko, mnohé veci tam nefungovali a samotní organizátori na ňom vlastne prerobili. Ako prebiehal tento festival, ktorý sa navždy zapísal do dejín? To sa dozviete v našom článku, ktorý opisuje túto legendárnu udalosť.

Článok o Woodstocku: Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná

Dráčik chrlí oheň

Známe a kontroverzné hračkárstvo Dráčik mnohých provokuje aj šokuje. Uprieť sa mu ale nedá to, že predajniam sa darí a je najväčším predajcom hračiek na Slovensku.

Mnohí odborníci ale pri pohľade na zastaraný web, neexistujúce sociálne siete a to, že si majiteľ robí zo stránky svoj názorový blog, len krútia hlavou.

Na to, ako je to možné, že sa napriek tomu hračkárstvu stále darí, a kde tkvie jeho úspech, sa pozrel náš redaktor a prináša odpovede a otázky, ktoré mnohým nedávajú zmysel.

Článok o Dráčikovi nájdete tu: Z raja pre deti kontroverzný blog majiteľa: Hračkárstvo Dráčik mnohých poburuje dodnes, napriek tomu má rekordné zisky

Komparzisti z Dunaja

Seriál Dunaj, k vašim službám sa teší veľkej obľube a má množstvo fanúšikov. V seriáli, okrem účinkujúcich hercov, ale vystupujú aj mnohí komparzisti.

Naša redaktorka oslovila viacerých z nich a tí jej prezradili rôzne pikošky či zaujímavosti zo zákulisia natáčania úspešného seriálu. Dozviete sa napríklad aj to, čo by ste mali spraviť pre to, aby ste sa do komparzu dostali a tiež, čo vás, v prípade, ak ste žena, aj diskvalifikuje z výberu.

Prečítate si tiež, akí sú herci mimo scény a tiež, ako sa zvládajú náročné situácie, ktoré natáčanie prináša.

Viac sa dozviete tu: Vyspovedali sme komparzistov Dunaja, k vašim službám. Ženy musia splniť dôležitú podmienku, takto sa tam dostanete

Klenot Chorvátska, do ktorého by ste nešli

5* hotel pri Jadranskom mori znie ako sen a na prvé počutie by sme asi ťažko hľadali niekoho, kto by povedal, že by tam netúžil ísť. Realita je ale iná. Hotel Belvedere, nachádzajúci sa v Dubrovníku, je opustenou stavbou, ktorá si ruch klientov užívala iba krátko.

Vstup doň je zakázaný a stavba chátra, pričom chvíľa slávy sa hotelu po dlhých rokoch dostala vďaka seriálu Game of Thrones. Možno niektorí tušíte, že za úpadkom hotela stála vojna a od roku 1991 bol opustený. Z vojny sa hotel nespamätal a teraz je z neho desivá atrakcia, ktorá láka špecifickú klientelu.

Viac o hoteli Belvedere nájdete tu: Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Klenot Chorvátska s 200 izbami postihol desivý koniec, ruský boháč ho kúpil za „lacno“

Slovenské more pri Lučenci

Pláž ako pri mori, a pritom ste neďaleko Lučenca. Nie, nevymýšľame si. Ide o miesto pri vodnej nádrži Ružiná, ktorá bola 5 rokov pre návštevníkov nedostupná, no to sa konečne zmenilo.

Naša redaktorka sa preto k Ružinej vybrala, aby sa na vlastné oči presvedčila, ako to tam vyzerá. Opísala parkovanie, ceny stravovania, či ceny za prenájom ležadiel, a aj to, či to tam naozaj vyzerá ako v zahraničí pri mori.

Reportáž z Ružinej nájdete tu: Boli sme pri novom mori na Slovensku s bielou plážou, o ktorej ste nepočuli: Ľudia čakali 5 rokov, aby sa tu okúpali