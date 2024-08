Tamás predáva apartmány v Egypte: 1m² bytu stojí 1000 eur, aj najchudobnejší dôchodca zo Slovenska tu vie žiť luxusný život

Keď sa povie Egypt, mnohí z nás si predstavia azúrové more, dlhé pláže a rezorty okolo nich. Tamás Ilias sa sem pred niekoľkými rokmi vybral na dovolenku a zaujímavou zhodou okolností sa mu tu podarilo naštartovať vlastné podnikanie v oblasti realít a cestovného ruchu. Založil si firmu GoEgypt a venuje sa predaju nehnuteľností a dokonca vlastní reštauráciu.

„V ponuke mám rôzne nehnuteľnosti od garsónky, po 1500 metrov štvorcových veľkú vilu za milión eur,“ priblížil nám Tomáš. No podotkol, že v prvom rade mu záleží na tom, aby zistil, na aký účel má kupcovi nová nehnuteľnosť slúžiť a podľa toho sa mu snaží vyhovieť.

Už 8 rokov trávite pol mesiaca doma na Slovensku a druhú polovicu v Egypte, kde podnikáte. Ako ste sa k tomu dostali?

Do Egypta som sa dostal z jednoduchého dôvodu — schytal som všelijaké pliagy, o akých som dovtedy ani len nepočul, typu štítna žľaza, tetánia a podobne. Bol som v takom stave, že lekár mi povedal, že buď si minimálne tri mesiace oddýchnem, alebo o polroka zomriem. A Egypt je pre workoholikov veľmi dobrá krajina na oddych, lebo je tam večný problém s internetom. A nakoľko 15 rokov robím finančného poradcu, tak toto bolo pre mňa úplne ideálne. Mal som totiž 100 % zábezpeku, že tam určite nebudem pracovať, lebo nebudem mať ako.

Celá táto egyptská story u mňa začala tak, že v tom čase bol náš synátor ešte malý, tak chodili v hoteli v Hurgade s manželkou o siedmej spať, a ja som si povedal, že veď nebudem chodiť tak skoro s nimi. Túlal som sa teda po meste a ani vtedy som nemal oveľa bledšiu pokožku, ako mám teraz, tak som zapadol do všelijakých tých arabských kaviarní. Začal som sa rozprávať s jedným, druhým, tretím miestnym, sadli sme si aj s vtedajším naším delegátom a dnes sme už obchodní partneri. Takto jednoducho som sa zoznámil s investormi a developermi v Hurgade.

Prvý rok a pol či dva som trávil čas len čisto tým, že som chodil každé 2-3 mesiace do Egypta a naspäť a vyjednával spolupráce, lebo s Egypťanmi je veľmi ťažké sa k niečomu dopracovať. Čo my Európania dohodneme za 10 minút, tak s Egypťanom to trvá minimálne dva týždne a chce to tridsať litrov čaju k tomu a 20 vodných fajok tiež. No dnes sa môžem hrdo pochváliť tým, že sme jedna z najväčších realitných kancelárií v Hurgade a robíme komplet servis pre klientov aj následnú správu nehnuteľností. Teraz spravujeme 146 bytov, s kolegom máme kaviareň, reštauráciu, autá či loď, ktorá vozí turistov.

O aké nehnuteľnosti v Egypte majú Slováci záujem?

Ja sa klientov vždy najprv opýtam, čo ich vedie k tomu, že si chcú kúpiť nehnuteľnosť v Egypte. Lebo úplne iná nehnuteľnosť je vhodná ako investícia, úplne iný typ bytu je dobrý pre potápačov, ktorí si len potrebujú niekam zložiť svoju výstroj, úplne iný pre dôchodcov, ktorí do Egypta prídu v októbri a v apríli sa vrátia späť na Slovensko.

Nie som typ človeka, ktorý by za každú cenu predal komukoľvek čokoľvek. Snažím sa zistiť priority toho klienta a podľa toho mu potom navrhujem nejaké riešenie.

Čo láka ľudí na Egypte?

Každého niečo iné. Niekoho ženie, že má plné zuby Európy a Slovenska a chce úplne vypadnúť, niekoho ešte stále lacný život, lebo ako hovorím, aj keď za posledný rok a pol narástli ceny všetkého, pre Európana je to stále také, že aj najchudobnejší dôchodca zo Slovenska vie v Egypte žiť naozaj luxusný život. Niekoho láka slnko, more, potápanie, alebo len tak ležať na pláži. Každý má niečo iné. A práve toto sa snažím vždy s klientmi vykomunikovať.

V akých cenových reláciách sa tu pohybujú nehnuteľnosti?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného