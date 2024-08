Z pracovitého chalana k bosovi slovenského podsvetia: Jeho obete by vraj zaplnili autobus, teraz Černák minulosť ľutuje

Ešte v 80. rokoch azda nikto netušil, že pracovitý chalan z Telgártu bude už o pár rokov najobávanejším mužom v krajine. Krátky, no intenzívny príbeh Mikuláša Černáka sa stal predmetom už niekoľkých dokumentov, v súčasnosti je v kinách celovečerný film s desivou atmosférou krutých 90. rokov.

Tvrdá práca, zmena režimu, osudové stretnutia

Väčšina zdrojov opisujúcich detstvo Mikuláša Černáka sa zhoduje na tom, že išlo o obyčajného chalana z Telgártu, u ktorého sa neobjavovali žiadne výraznejšie črty naznačujúce násilnú kriminálnu budúcnosť. Ako uvádza portál Život, prvé náznaky „vystrkovania rožkov“ prišli po odchode z rodného Telgártu, keď Miťo, ako ho vtedy volali, odišiel na strednú školu do Banskej Bystrice.

Toto cestovanie za vzdelaním sa v jeho živote stalo dôležitým hneď viackrát. Vo vlaku sa zoznámil so svojou bývalou manželkou, v Banskej Bystrici spoznal Miloša Kaštana a počas spomínaných ciest prišli aj prvé výtržnosti. Niekoľkí rovesníci opisovali krvavé bitky – ako vo vlaku, tak napríklad aj počas školských výletov. Ako píše SME, v Banskej Bystrici si Černák našiel prvé zamestnania, kde pracoval v dielni či neskôr jazdil na tatrovke.

Keď mal 19 rokov, prvý raz sa jeho meno objavilo v registri trestov. Podľa portálu Startitup mal aj s Milošom Kaštanom ukradnúť magnetofón, no krátko po čine boli dolapení a museli ho vrátiť. Mikuláš Černák sa napokon vrátil späť do rodného Telgártu, kde tvrdo pracoval na družstve, odkiaľ následne prešiel do inej sféry – stal sa vodičom pravidelnej autobusovej linky. Na tejto pozícii bol aj v čase zmeny režimu, ktorá napokon zohrala v mnohých životoch významnú úlohu. Platilo to aj pre „Miťa“.

Rodí sa bos bosov

Podľa dostupných informácií, začiatkom 90. rokov využil Černák príležitosť a spolu s bratom odišli pracovať do Nemecka, kde síce opäť pracovali tvrdo, no zarábali pekné peniaze. Späť na Slovensko sa však mali vrátiť už o rok nato, keď z domoviny prišla smutná správa o úmrtí ich otca. Ako uvádza portál Pluska, Černák si za zarobené peniaze kúpil s manželkou dom v Brezne, no do tvrdej manuálnej práce sa mu už nechcelo. Preto začal niekedy okolo roku 1992 s podnikaním.

Viacero zdrojov hovorí, že Černák už v tej dobe vystupoval sebavedomo, priamo a tvrdo. Kým budúci bos bol schopný riešiť veci najmä fyzickou silou, kľúčového parťáka našiel vo svojom starom známom Milošovi Kaštanovi. Toho viacerí opisujú ako mozog rodiacej sa organizovanej zločineckej skupiny. Spolu začali s menšími podvodmi, ktoré opísal aj sám Černák. „Boli to rôzne faktoringové, daňové a úverové podvody, obchody s kradnutými autami, kradnutým tovarom a podobne,“ priblížil začiatky „podnikania“. Do známeho tria zanedlho pribudol aj Ján Kán.

