Boli sme v diskutovanom smoothie bare známej influencerky: Za nápoje sme zaplatili 14 eur, toto nás prekvapilo najviac

Bratislavská gastroscéna sa len nedávno rozrástla o ďalšieho zaujímavého člena. Konkrétne hovoríme o podniku AURA, za ktorým stojí známa podnikateľka a influencerka Lucia Almaksus. Hlavným lákadlom prevádzky sú rôzne smoothies, no v ponuke je tiež výberová káva či niečo sladké pod zub. Už od otvorenia púta smoothie bar pozornosť širšej verejnosti, a preto sme sa rozhodli navštíviť ho aj my.

Majiteľka Lucia svoju prevádzku prezentuje ako jedinečný koncept s nápojmi, ktoré neponúka nik iný na trhu. Na riedenie totiž nepoužívajú žiadne ovocné šťavy ani sirupy. „Sme v podstate jediní na trhu, ktorí pripravujú smoothies práve takto. Smoothies je viac ako len ‚šťava z ovocia a zeleniny‘. Málokto vie rozdiel. Všetky naše drinky sú zmesou ovocia, zeleniny, orechového masla, bobúľ a rastlinných mliek,“ vyjadrila sa nedávno pre portál Startitup.

Zlodej a zmiešané recenzie

Nebolo to však posledný raz, čo sa AURA dostala do médií. Začiatkom augusta obletela internet správa, podľa ktorej sa neznámy zlodej pokúsil vlámať do podniku známej influencerky. „Našťastie nám neukradol nič, máme len rozbité okno, čo je jediná škoda, ktorú máme. Takže pôjdeme vypovedať vo veci náhrady škody,“ vyjadrila sa vtedy na sociálnej sieti Instagram Lula.

Okrem toho sa z času na čas na jej profile objavia reakcie na nové recenzie, ktoré postupne pribúdajú na platforme Google. V čase tvorby článku je verejne dohľadateľných 88 hodnotení, ktoré prevádzke v priemere zatiaľ udeľujú skóre 3,8 hviezdičky z piatich. To navonok nemusí pôsobiť práve najlichotivejšie, no je nutné podotknúť, že ide o subjektívne recenzie založené na osobných preferenciách daných ľudí.

Kým niektorí oceňujú estetiku, príjemné prostredie a osviežujúce nápoje, iní krizitovali dlhšiu čakaciu dobu či nevýraznú chuť a nevhodný pomer ceny a kvality. Ako pozitívne vnímame to, že AURA reaguje prakticky na každé hodnotenie slušne a s analýzou jednotlivých „problémov“. Jedno je isté, podnik je populárny a pomerne diskutovaný, takže sme sa rozhodli, že ho vyskúšame aj na vlastnej koži.

Príjemné posedenie na nenápadnom mieste

Smoothie bar AURA sa nachádza na nenápadnej ulici Odbojárov neďaleko Národného futbalového štadióna Tehelné pole. Ide o zaujímavú lokalitu s množstvom zelene a aj samotný podnik je situovaný pod vysokými stromami. Počas horúceho pondelkového poobedia sme vkročili do priestorov prevádzky, ktorá bola odhadom obsadená tak na 40 %. K dispozícii sú 3 stoly umiestnené v sympatickom kontajneri, niekoľko vonkajších stolov a tiež sedacie vaky.

Keďže sa v recenziách viackrát opakovali námietky voči obsluhe, boli sme zvedaví, akú skúsenosť budeme mať my a ako dlho budeme na objednávku čakať.

