Pavel Bruchala o ministerke Šimkovičovej: Boli sme kamaráti. Prekvapilo ma, že išla do politiky. Bral som to ako zlý žart

Pavel Bruchala pred rokmi tvoril moderátorskú dvojicu v televízii Markíza so súčasnou ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou. Ako sám hovorí, ľudia ich mali radi. Časy sa však zmenili. Kým on aktuálne cestuje po svete, spoznáva nové kultúry, rozmanitosť a farebnosť sveta, Šimkovičová skončila v Markíze pre svoje názory na utečencov, vrhla sa do politiky, stala sa ministerkou a podľa Bruchalových slov šíri negatívne emócie.

V rozhovore pre interez Pavel Bruchala hovorí, že funkcia, ktorú dostala Martina Šimkovičová, je ďalším dôkazom toho, že na Slovensku sa k moci dostávajú ľudia, ktorí tam nepatria. Z časti za to podľa neho môže politika Igora Matoviča a ego Richarda Sulíka. Práve ich forma vládnutia stojí za tým, že sa k moci vrátila strana SNS, ktorú nazýva „zlepencom zradikalizovaných, zaslepených a vulgárnych ľudí typu Huliak, Taraba či Martina Šimkovičová, no a, samozrejme, pán Danko, arogantný seladón“.

Martina Šimkovičová podľa neho nikdy netušila, že sa stane ministerkou. „Ale na Slovensku je naozaj všetko možné – mať za premiéra Igora Matoviča, ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú alebo rôznych štátnych tajomníkov typu Kuffovci,“ hodnotí.

Ľudí vyzýva k tomu, aby bojovali za svoje presvedčenie a za lepšie Slovensko. Nominanti SNS, vrátane ministerky kultúry, totižto nereprezentujú celé Slovensko a ani názory celého Slovenska.

„Slovensku naozaj chýba viac dobrých, vzdelaných, rozhľadených, rešpektujúcich a slušných ľudí. Tak sa nebojme a ukážme, že s tým Slovenskom ešte vieme niečo urobiť a posunúť ho do 21. storočia, kde by sme už minimálne 24 rokov mali byť.“

S aktuálnou ministerkou kultúry ste dlhé roky tvorili televíznu dvojicu. Aká bola?

Na Maťu mám príjemné pracovné spomienky, boli sme naozaj veľmi výrazná a obľúbená dvojica v Teleráne, vymýšľali vtipné veci, aby sme pozitívne naladili ľudí do začínajúceho dňa. Ja som vždy chcel mať dobrý a ľudský vzťah ku každej moderátorke, s ktorou som spolupracoval, lebo nič nie je horšie, ako moderovať s niekým, s kým si ani ľudsky, ani profesne nerozumiete.

A v tom období sa nám to darilo. Dokonca sme v roku 2005 vyhrali TOM-a, ja už ako moderátor lotériovej show, Maťa ako moderátorka Televíznych novín. Stretávali sme sa aj mimo práce, navštevovali sme sa v súkromí ako kamaráti. Poznal som aj jej bývalého manžela a dokonca som im bol aj na svadbe.

Pracovne sme sa rozdelili a prirodzene sme sa aj menej začali stretávať. Ale najčastejšie sme sa stretli v maskérni, keďže moja relácia Reflex, pokračovala po Prvých Televíznych novinách, ktoré moderovala Maťa. Po mojom odchode z televízie som sa s ňou úplne prestal kontaktovať.

Vy ste potom začali podnikať a cestovať, Martina Šimkovičová vošla do politiky. Nastal niekde zlom, kedy ste si povedali, že z vášho pohľadu už jej konanie alebo názory zachádzajú ďaleko?

Určite ma prekvapilo, keď sa rozhodla ísť do politiky, neočakával som to od nej. Skôr si ale myslím, že to bola ponuka pre ňu zo strany Borisa Kollára. Môžem sa ale mýliť, opýtajte sa jej. To, že išla do strany Sme rodina, som skôr bral ako zlý žart. Vieme, ako to celé skončilo.

Jej špecifické názory na utečencov a podobné témy, čo neskôr spôsobilo, že s ňou televízia Markíza ukončila spoluprácu, som začal vnímať veľmi negatívne. Aj téma „národovectva“ začala byť prehnanou.

No a potom prišla pandémia a tá to celé „zaklincovala“. Ja som nikdy nesledoval jej „informačný kanál“, ktorý vytvorila spolu s Petrom Kotlárom. Len som to dostával sprostredkovane cez média, respektíve cez sociálne siete a podobne. Pochopil som, že naše vnímanie sveta je úplne rozdielne. A bolo mi to, úprimne, ľúto.

Pred včerajším protestom ste ministerke poslali silný odkaz. Povedali ste, že sa na Slovensku k funkciám dostávajú ľudia, ktorí o tom ani nesnívali a že nemá na to, aby bola ministerkou. Prečo si to myslíte?

