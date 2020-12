Návrat Dartha Vadera, Fantastickej 4 aj leňochodov zo Zootropolis: Disney predstavil viac ako 50 nových projektov

Spoločnosť Disney v posledných hodinách doslova zahltila filmové weby naprieč celým svetom svojou konferenciou pre investorov, na ktorej predstavila desiatky plánovaných projektov. Z tých majú radosť nielen filmoví tvorcovia, ktorí na nich budú pracovať, ale najmä fanúšikovia. Do portfólia Disney totiž pribudnú filmy a seriály zo sveta marveloviek, Star Wars aj z dielne štúdií Pixar či Disney Animation.

Ide o jednu z najväčších oznamovačiek, aké gigant Disney v posledných rokoch urobil. Štvorhodinová veľká konferencia Investor Day Call totiž priniesla informácie o plánovaných projektoch „myšacieho štúdia“ a aj keď mnohí očakávali ohlasovanie množstva nových projektov, rozhodne netušili, že ich bude až toľko.

Výsledkom je totiž ohlásenie viac ako 52 nových projektov z univerza Marvel Cinematic Universe (MCU), zo sveta Star Wars i portfólia Disney Animation či Pixar Animation Studios.

Pre filmový svet i fanúšikov popkultúry ide o veľkú vec, obzvlášť preto, že streamovacia služba Disney+ plánuje spustiť svoju prevádzku v roku 2021 aj pre slovenských a českých predplatiteľov. Tieto projekty tak uvidíme aj u nás.

Čo všetko Disney počas konferencie ohlásil? To najpodstatnejšie sa dozviete nižšie.

Mandalorian s dvomi spin-offmi

Disney aj naďalej plánuje rozširovať svet Hviezdnych vojen novými projektami. Ako bolo oznámené počas konferencie, tešiť sa môžeme na nové celovečerné filmy, hrané aj animované seriály.

Disney pod taktovkou Lucasfilmu prinesie fanúšikmi vyprosený live-action seriál s hlavnou postavou Ahsoky Tano. Seriál s prostým názvom Ahsoka bude spin-offom k prvému hranému Star Wars seriálu The Mandalorian, ktorý sa tento rok rok dočkal už druhej série a patrí medzi najlepšie seriály služby Disney+. Ashoku napíše Dave Filoni, hlavnú úlohu si zahrá Rosario Dawson a výkonným producentom projektu bude Filoni a Jon Favreau, tvorcovia Mandaloriana. Okrem toho títo tvorcovia prinesú aj ďalší spin-off Mandaloriana. Projekt sa bude volať Rangers of the New Republic a bude samostatným príbehom zasadeným do rovnakého obdobia ako The Mandalorian.

Návrat Dartha Vadera v hranom seriáli

Počas konferencie dostali priestor aj dva už ohlásené projekty. Seriálový spin-off k samostatnému príbehu Rogue One: A Star Wars Story pod názvom Andor dostal aj prvý teaser. Na platforme Disney+ ho uvidíme v roku 2022. v hlavných úlohách sa okrem Diega Lunu predstaví aj Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough či Kyle Soller.

Druhým známym seriálovým projektom je príbeh Obi-Wana Kenobiho. Toho si opäť zahrá Ewan McGregor a sekundovať mu bude aj Hayden Christensen, ktorý sa prekvapivo opäť vráti ako Darth Vader, čo sa doposiaľ nevedelo.

Seriál Obi-Wan Kenobi sa bude odohrávať 10 rokov po udalostiach vo filme Star Wars III – Revenge of the Sith a uvidíme v ňom aj odvetný súboj medzi učiteľom (Kenobi) a žiakom (Darth Vader).

Jeden nový celovečerák a dva nové animáky

Ďalšími novými projektmi zo sveta Star Wars sú animované seriály The Bad Batch zasadené v dobe po The Clone Wars, A Droid Story, seriál o obľúbenom duu robotov R2-D2 a C-3PO či seriál s krátkmi príbehmi Star Wars: Visions.

Z hraných projektov boli ohlásené aj projekty s názvami Lando, mysteriózny sci-fi thriller The Acolyte a dobrodružný seriál Willow.

Pribudne ale aj nový celovečerný film. Snímku s názvom Star Wars: Rogue Squadron bude režírovať Patty Jenkins, režisérka oboch dielov Wonder Woman. Viac o pripravovaných Star Wars projektoch sa dozviete na oficiálnom webe tohto filmového kultu.

Prvé ukážky nových MCU seriálov

Disney investorom prvýkrát ukázal aj plánované hrané seriály a viac povedal k chystaným seriálovým projektom určeným na streamovaciu službu Disney+.

Nových upútaviek sa dočkali WandaVision (štartuje 15. januára 2021), The Falcon and The Winter Soldier (štartuje 19. marca 2021), Loki (štartuje v máji 2021), dokumentárny projekt What If…? (štartuje v lete 2021) aj Ms. Marvel (štartuje koncom roka 2021). Všetky ich nájdete na YouTube.

Z už známych projektov sa Disney venoval projektu Hawkeye (uvidíme ho koncom roka 2021), v ktorom okrem Jeremyho Rennero uvidíme aj Veru Farmigu, Fra Fee, Tonyho Daltona či Alaqu Cox.

Očakávaný seriál She-Hulk bude napokon komediálnym seriálom a hlavnú hrdinku stvárni Tatiana Maslany. V tomto seriáli uvidíme aj Marka Ruffala (Hulk) či herca Tima Rotha. Novinky ale neobišli aj seriál Moon Knight, ktorý bude režírovať režisér Mohamed Diab a predstaví superhrdinu s niekoľkými osobnosťami v jeho vnútri.

Disney však prekvapivo predstavil aj množstvo celkom nových projektov, o ktorých fanúšikovia doposiaľ nevedeli.

Návrat Nicka Furyho aj Fantastickej štvorky

Samuel L. Jackson sa várti ako Nick Fury spolu s Benom Mendelsohnom ako Skrullom Talosom (Captain Marvel) v spoločnom projekte Secret Invasion.

Spomienkou na postavu Iron Mana bude druhý novo ohlásený projekt s názvom Ironheart, v ktorom si hlavnú postavu zahrá Dominique Throne. Tá sa predstaví ako geniálna vynálezkyňa, ktorá dokáže vyrobiť tie najpremakanejšie bojové obleky od čias Iron Mana.

V seriáli Armor Wars sa zas opäť stretneme s postavou Jamesa Rhodesa (War Machine), ktoré znovu stvárnil Don Cheadle. Ten sa v ňom bude potýkať s nebezpečenstvom, ktoré hrozí svetu zakaždým, keď sa technológia vyvinutá Tonym Starkom (Iron Man) dostane do zlých rúk.

Režisér a tvorca James Gunn je šťastný, že na rok 2022 môže pripraviť vianočný špeciál Strážcov galaxie. Okrem toho, že ho zrežíruje, ho aj napíše. Guardians of the Galaxy Holiday Special má byť inšpirovaný nevydareným vianočným špeciálom k Star Wars, ktorý kedysi pobúril fanúšikov Hviezdnych vojen svojou nekvalitou. To spôsobilo, že sa naň už aj radšej zabudlo.

Posledným novým ohláseným projektom zo sveta MCU je seriál I Am Groot, v ktorom sa obľúbený člen Strážcov galaxie vo vlastnom seriáli bude stretávať s rôznymi mimozemskými druhmi. Má ísť o seriál s krátkymi, len niekoľkominútovými epizódami.

Počas konferencie zazneli aj ďalšie pre fanúšikov mimoriadne zaujímavé informácie. Ohlásený bol napríklad oficiálny názov tretieho dielu Ant-Mana, ktorý bude Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Do sveta MCU pribude nový tímový film a zároveň aj nová verzia Fantastickej štvorky (Fantastic 4).

Tvorcovia pokračovania Black Panther II nepreobsadia hlavného hrdinu Chadwicka Bosemana, no ako skutočnosť, že už herec nie je medzi nami vyriešia, zatiaľ nie je známe. No a do sveta MCU vstúpi aj herec Christian Bale, ktorý stvárni zloducha v pripravovanom filme Thor: Love and Thunder.

Viac o pripravovaných projektoch zo sveta MCU sa dozviete na oficiálnom webe Marvel Studios.

Pixar a Disney nebudú zaostávať

Okrem týchto dvoch svetov sa rozšíri aj portfólio animovaných, hraných a seriálových projektov, ktoré vzniknú pod taktovkami štúdia Disney Animation či štúdia Pixar Animation Studios.

Z projektov Pixaru za zmienku stojí celovečerný spin-off Lightyear, ktorý ozrejmí, kde sa nachádzal Buzz Lightyear predtým, než sa stretol s partičkou hračiek v Andyho izbe. Postavu nahovorí Chris Evans.

Tešiť sa môžeme aj na filmy Luca (premiéra v júni 2021, písali sme o ňom aj v samostatnom článku) či Turning Red o 13-ročnej dievčine, ktorá sa v puberte transformuje do pandy červenej.

Medzi seriálmi z dielne Pixaru budú projekty s názvami SparkShorts, Pixar Popcorn, Dug Days (spin-off k animáku Hore), nový seriál Autá (Cars) či Win or Lose. Viac o pripravovaných projektoch z dielne Pixaru sa dozviete na ich oficiálnom webe.

Zootropolis s vlastným seriálom

Štúdio Disney Animation prinesie taktiež množstvo nových projektov. Raya and the Last Dragon uvidíme 5. marca 2021 v kinách aj na Disney+, plánovaný je seriál Baymax!, ktorý je spin-offom k úspešnému animáku Big Hero 6.

Na jar 2022 uvidíme animovaný seriál Zootopia Plus aj originálny seriál Iwaju. O rok neskôr dostaneme animovaný seriál Tiana založený na animáku The Princess and The Frog, muzikálový seriál Moana či nový celovečerák Encanto.

Viac o chystaných projektoch Disney Animation sa dozviete na oficiálnom webe produkčnej spoločnosti, kde nájdete informácie k ďalším desiatkam nových a chystaných projektov.