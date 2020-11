Ponúkne všetky časti Simpsonovcov, marvelovky a ešte viac: Na Slovensko vstupuje nová služba Disney+

V zahraničí čoraz populárnejšia streamovacia služba vstúpi po roku svojej existencie aj na slovenský trh. Disney+ bude konkurovať Netflixu či HBO GO od polovice budúceho roka.

Informáciu o vstupe služby Disney+ na slovenský trh streamovacích služieb priniesol ako prvý portál Živé.sk. Správu malo technologickému portálu potvrdiť viacero zdrojov z prostredia poskytovateľov a operátorov digitálnych televízií a internetu.

Od polovice roka 2021

Podľa všetkého Disney+ na slovenský i český trh vstúpi v polovici roka 2021, konkrétny dátum spustenia služby známy nie je. Riaditeľka korporátnej komunikácie Disney Marta Szafrańska však tieto informácie pre Živé.sk nepotvrdila. Podľa telekomunikačných operátorov však rokovania o vstupe služby na tunajší trh prebiehajú.

Disney+ by malo slovenským i českým predplatiteľom ponúknuť lokalizovaný obsah, ktorý budú tvoriť známe tituly, ktoré pod patronátom štúdia Disney vznikli. Chýbať nebudú ani všetky filmy z konceptu Marvel Cinematic Universe, kultová sci-fi séria Star Wars a aj mnohé ďalšie legendárne animáky.

Disney+ za rok svojej existencie stihla predplatiteľom predstaviť aj množstvo nových projektov, pričom tých bude časom pribúdať viac. Nepochybným lákadlom je seriál The Mandalorian zo sveta Hviezdnych vojen, ale aj plánované sólo seriály, ktoré rozšíria univerzum superhrdinov Marvelu. Ťahúňom sú aj všetky epizódy kultového animovaného seriálu Simpsonovci (The Simpsons) a všetko z produkčného štúdia 20th Century, ktorého vlastníkom je práve mediálny gigant Disney. Ponuka obsahu na Disney+ tak bude pre predplatiteľov mimoriadne lákavá.

Prijateľné mesačné predplatné

Ako informovalo Živé.sk, predplatné by na Slovensku malo stáť 6,99 eur na mesiac. Pokiaľ však Disney+ na slovenský trh naozaj vstúpi, znamená to, že filmy a seriály, ktorých práva Disney vlastní zmiznú z konkurenčného HBO GO, kde si ich tunajší predplatitelia doposiaľ mohli pozrieť.

Aj keď sa Disney+ na prvý pohľad javí ako zbytočná streamovacia služba, v ponuke má okrem svojich titulov aj pútavé dokumenty z dielne National Geographic, slávneho štúdia Pixar či spomínaného 20th Century (kedysi 20th Century Fox).

Dostupná bude ako cez webové rozhranie, tak aj na zariadeniach s operačným systémom Android či spoločnosti Apple. Samozrejmosťou bude aj podpora pre smart TV či herné konzoly PlayStation a Xbox.