Pixar predstavuje ďalší pútavý projekt. V najnovšom animáku nahliadneme do Talianska a do sveta morských príšer

Obľúbené štúdio Pixar produkujúce výhradne animované filmy ohlásilo ďalšiu filmovú lahôdku. Tá sa do kín po celom svete dostane už budúci rok. Príbeh chystaného animáku divákov zavedie do Talianska.

O premiére nového animáku informovalo štúdio Pixar (ktoré vlastní gigant Walt Disney Studios) na svojich profiloch na sociálnych sieťach, píše web Coming Soon. Prinútené bolo najmä uniknutím informácií o registrovaní ochranných známok.

Luca nás zavedie na Taliansku rivéru

Najnovší animovaný projekt sa bude volať Luca a divákom predstaví dobrodružný príbeh mladého chlapca s rovnakým menom. Ten zažíva nezabudnuteľné leto uprostred raja na Talianskej riviére, kde sa spoznáva so svojím novým najlepším priateľom. Všetko by to bolo v absolútnom poriadku, keby sa Luca o svojom priateľovi nedozvedel aj jedno veľké tajomstvo – je podmorskou príšerou zo sveta ukrytého pod vodnou hladinou.

Animák Luca sa do kín po celom svete dostane v lete 2021 a projekt dostal na starosť režisér Enrico Casarosa. Ten sa preslávil najmä animovaným kraťasom La Luna, ktorý bol v roku 2011 nominovaný aj na Oscara, no pracoval aj na ostatných úspešných projektoch Pixaru ako Autá (Cars) Ratatouille, Hore (Up), Dobrý dinosaurus (The Good Dinosaur), Coco či na pokračovaní Rodinka Úžasných 2 (Incredibles 2). Pre Casarosu pôjde zároveň o celovečerný režisérsky debut.

Just Announced: Disney & Pixar’s all-new film “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, the film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/qXhnOVAFJ0 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) July 30, 2020

„Pre mňa je to veľmi osobný príbeh nielen preto, že sa odohráva v prostredí Talianskej rivéry, kde som vyrastal, ale aj preto, že jadro celého príbehu je oslavou priateľstva. Detské kamarátstva sú vždy tými, ktoré nastavujú to, kým chceme byť a práve tieto priateľské putá sú srdcom celého príbehu snímky Luca,“ povedal režisér Casarosa webu Variety o tom, čo pre neho práca na novinke od Pixaru znamená.

V kinách už budúce leto

Luca by mal podľa webu Vulture celosvetovú premiéru v kinách absolvovať 18. júna 2021, samozrejme, ak všetko pôjde ako má a situácia v súvislosti s koronavírusovou pandémiou nejak viac nezamieša karty.

Pixar sa aktuálne pripravuje na uvedenie svojho druhého tohtoročného filmu. Po škriatkovskom Vpred (Onward) nás čaká aj príbeh o posmrtnom živote jazzového hudobníka s názvom Duša (Soul). Hlavného hrdinu v tomto animáku nahovoril v pôvodnom znení oscarový herec Jamie Foxx, sekundovali mu Tina Fey, Phylicia Rashad, Daveed Diggs a mnohí ďalší. Tieto mená zaručujú, že snímku Soul sa oplatí vidieť aj v pôvodnom znení s titulkami. Samozrejme, ani slovenský dabing nebude na zahodenie, keďže práve pri animákoch často vyniká aj nad pôvodným dabingom. Soul sa v kinách objaví 19. novembra 2020.