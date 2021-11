Našťastie, príbehom nie je koniec. Autor Game of Thrones prosil HBO, aby mal seriál aspoň 10 sérií

Populárny seriál Hra o tróny sa so svojou poslednou epizódou ukázal v roku 2019. Vzniklo celkovo 8 sérií a aj keď sa medzi niektorými fanúšikmi nájdu takí, ktorí by si želali, aby seriál nikdy neskončil, viac bolo takých, ktorí by boli najradšej, keby posledné dve skrátené sezóny nikdy nevznikli. No a potom je tu autor knižnej predlohy, ktorý chcel, aby vzniklo 10 sérií, čo sa napokon nestalo.

Spisovateľ George R. R. Martin ešte pred nakrúcaním a uzatváraním dohody o sfilmovaní jeho knižnej fantasy série Hra o tróny (Game of Thrones) doslova prosil stanicu HBO, aby seriálová verzia trvala 10 sérií a celkovo 100 epizód. Prezrádza to v novej knižke autor a novinár James Andrew Miller. Jeho knižka Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers obsahuje viac ako 750 rozhovorov s ľuďmi, ktorí pracovali alebo pracujú pre HBO a prezradili v nich viaceré doposiaľ neznáme detaily, píše web Insider.

Game of Thrones na 10 sérií

Ako knižka Tinderbox prezradila, Miller sa rozprával aj s autorom Game of Thrones a ešte pred nakrúcaním úplne prvej série známy spisovateľ chcel, aby tvorcovia rozložili dej seriálu do stovky epizód a celkovo 10 sérií. To sa, samozrejme, napokon nestalo. Prekvapivé ale je, že HBO s tým problém nemalo. Boli to totiž tvorcovia David Benioff a D. B. Weiss, ktorí mali so svojím projektom celkom iné plány. Ako to napokon dopadlo, však veľa fanúšikov nepotešilo.

Informácie prezradil Martinov manažér Paul Haas a potvrdil ich aj bývalý generálny riaditeľ HBO, Richard Plepler. Martin totiž veril, že jeho knižky ponúkajú dostatok materiálu na to, aby sa dal príbeh série Pieseň ľadu a ohňa (The Song of Ice and Fire) vyrozprávať úžasne a so cťou. Toto ale napokon tvorcovia nedodržali.

Išli podľa vlastnej šablóny

Ako je z knižky zrejmé, kaziť sa to začalo niekedy po piatej sérii, kedy tvorcom aj autor knižnej predlohy povedal, že prestali sledovať jeho šablónu. Keďže samotná knižná predloha ešte nebola napísaná do konca (šiesty diel knihy píše Martin už takmer dekádu, sedmičku ešte ani nezačal), tvorcovia museli improvizovať. Martin scenáristom však naznačoval, kam sa má príbeh posunúť.

Výsledok poznajú všetci – seriálová Hra o tróny sa skončila inak, ako sa skončí jej knižná predloha, ktorej sa snáď fanúšikovia niekedy dočkajú. Ako sám autor kníh prezradil, tiež sa mu koniec veľmi nepozdával, ale skalní fanúšikovia budú mať aspoň možnosť porovnať, ktorý koniec bol lepší.