Našli sme tajné horúce wellness pod holým nebom: V málo známych jazierkach voda dosahuje 25 °C, okúpete sa tu zadarmo

Kúpanie sa pod holým nebom nie je záležitosťou len letných mesiacov. Práve naopak, počas jesene získava čaro navyše, ktoré musíte zažiť na vlastnej koži. Nechceme však, aby ste mrzli v jazere so studenou vodou (ak teda neobľubujete otužovanie), preto by ste mali poznať horúce termálne pramene, za ktorými netreba cestovať vôbec ďaleko. Prehľad prírodných wellness na Slovensku, kde sa okúpete zadarmo, nájdete v našom článku. Teraz sa vydajme za naše hranice, kde sa nachádza lákavé miesto s názvom Bagni San Filippo.

Horúce pramene Bagni San Filippo nájdete v Taliansku, konkrétne v jeho preslávenej oblasti Toskánsko a už na prvých pohľad upútajú pozornosť návštevníkov. Toto miesto nielenže ponúka výnimočný zážitok z kúpania sa v teplej vode uprostred prírody, ale je aj vizuálne príťažlivé. A zaujímavé aj niečím iným.

Pre množstvo ľudí zostáva tajomstvom

Portál Discover Tuscany vysvetľuje, že v tomto regióne sa nachádza množstvo termálnych prameňov. Kým niektoré sa radia medzi notoricky známe, potom je tu tento jeden, o ktorom až tak veľa ľudí za hranicami krajiny nevie. Dodáva, že miestni sa ho snažia udržať v tajnosti, no chýry o ňom sa už zjavne rozkríkli.

„Wellness“ Bagni San Filippo tvoria malé jazierka s termálnou vodou, okolo ktorých sa nachádzajú vápenaté útvary s príznačným názvom Balena Bianca (Biela veľryba) a vodopády. Celá táto scenéria je zasadená do prírodného prostredia, ktoré je ale jednoducho prístupné, a tak sa nemusíte obávať, že by ste sa sem nedostali.

Unikátny zážitok úplne zadarmo

Jazierok sa tu nachádza viac. Tie blízko cesty sú plytšie, preto ak sa chcete okúpať, treba sa vydať práve k spomínanému vápencovému útvaru. Horúca voda z prameňa, ktorá má pri vyvieraní až 48 °C tu prichádza do kontaktu so studenou riekou, čo okrem príjemnej teploty vytvára aj ich zaujímavé sfarbenie. Mala by dosahovať príjemných 25 °C. Voda má blahodarné účinky, ktoré sú prospešné pre kosti či kĺby, spomína sprievodca PlacesofJuma.

Upozorňujeme, že chodenie po vápencových útvaroch je zakázané z dôvodu, že ich môžete ľahko poškodiť a zničiť. Preto by to mal každý pri návšteve tohto miesta rešpektovať. Namiesto toho si môžete vychutnať kúpanie v podobe horúceho wellness, a to úplne zadarmo. Toto miesto je prístupné počas všetkých dní a aj nocí, takže môže stáť za to aj kúpanie pod osvetlenou nočnou oblohou.

Na pol ceste z Florencie do Ríma

Dobrou správou je, že ak sa vydáte do Talianska napríklad autom, nebudete mať problém toto miesto navštíviť. Môžete si sem odbehnúť napríklad z Florencie, odkiaľ tu budete za menej ako dve hodiny cesty.

A keďže sa nachádza na polceste medzi Florenciou a Rímom, môžete si urobiť príjemnú zastávku a načerpať nevšedné zážitky. Celkovo je tento termálny prameň vzdialený od Bratislavy 11 hodín cesty autom.