Prehľad prírodných wellness pod holým nebom, kde sa okúpete zadarmo aj v zime a jedno, ktorému by ste sa mali vyhnúť

Predstavte si zasneženú krajinu a uprostred nej termálny a minerálny wellness, z ktorého para siaha až do výšok. Stačí si obliecť plavky, zvládnuť prejsť pár chladných metrov a už si môžete užívať účinky prírodného horúceho prameňa. Navyše, úplne zadarmo. Presne to môžete zažiť na týchto unikátnych miestach na Slovensku, kde sa za dobrodružstvo neplatí.

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu vyzývame na dodržiavanie aktuálne platných opatrení pri návšteve týchto a ďalších unikátnych miest na Slovensku. Okrem toho sa správajte úctivo a neznečisťujte ich, aby mohli čo najdlhšie slúžiť vám, aj všetkým ďalším návštevníkom.

Toto sú obľúbené termálne pramene, ktoré ponúkajú možnosť kúpania sa uprostred prírody počas celého roka a návštevníkmi sú mimoriadne vyhľadávané aj pre svoje priaznivé účinky na ľudské zdravie. Teda okrem jedného, ktorý síce je populárny a navštevovaný za účelom kúpania, nie je to však správne.

Termálne jazierko Kalameny

Ak hľadáte tento typ dobrodružstva, Kalameny nachádzajúce sa v Kalamenskej doline v úpätí Chočských vrchov sú snáď najznámejším prírodným wellness na území Slovenska. Termálne jazierko prešlo v priebehu minulého roka rekonštrukciou a na návštevníkov tu tak čaká príjemné prekvapenie.

Kým predtým plocha jazera nebola upravená, dnes okolo neho nájdete vybudovaný kamenný chodník. Aj vďaka tomu je počas tohto zimného obdobia veľkým lákadlom a je dosť pravdepodobné, že kvôli náporu ľudí tu nebudete sami. To však neznamená, že si kúpanie neužijete.

Kalameny sú unikátnym miestnom samé o sebe. Teplota termálneho prameňa dosahuje približne 33° C a umelé jazierko sa môže pochváliť rozmermi 10 x 20 metrov, takže ponúka dostatok miesta pre všetkých. Okrem samotného zážitku, ktorý si môžete užiť napríklad s partiou kamarátov či blízkych, nesmieme zabudnúť na blahodarné účinky, ktoré prináša.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Patrik Kovalcik (@patrik_kovalcik)

Termálny kráter Kaďa

Kaďa v obci Liptovský Ján je ďalším mimoriadne obľúbeným prírodným termálnym wellness. Tento prírodný kráter s minerálnou vodou už na prvý pohľad vyzerá veľmi nevšedne a zaujímavo a aj preto ku sebe láka veľké množstvo návštevníkov. Do Kade sa dostanete prostredníctvom kamenných schodov a môžete sa v nej dokonca usadiť. Priamo z nej vedie cesta aj do druhej časti termálneho prameňa, ktorá je však plytšia. Hlavným lákadlom tohto miesta teda zostáva samotná Kaďa.

Oproti spomínaným Kalamenom dosahuje teplota vody v Kadi menej, a to 20° C. To však nič nemení na tom, že je medzi návštevníkmi vyhľadávanou aj počas týchto zimných mesiacov. Navyše, má bohaté liečivé účinky. Kúpanie v Kadi pôsobí priaznivo pri reumatických a kožných chorobách, ochoreniach ženských orgánov a pohybového ústrojenstva.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Miro Kiss (@themirokiss)

Termálny prameň Chorvátsky Grob

Nachádza sa v blízkosti nášho hlavného mesta a svojich návštevníkov delí na dva tábory. Kým niektorí toto miesto vyhľadávajú, ďalší sa ho stránia. Urobte si však vlastný názor. Faktom zostáva, že jeho teplota dosahuje až 50° C, no dokážete si ju regulovať prostredníctvom hadice s tečúcou vodou pochádzajúcou z neďalekého vrtu, ktorá sa v jazierku nachádza.

Termálne jazierko v Chorvátskom Grobe sa preslávilo tým, že je vyhľadávané ľuďmi, ktorí plavky nenosia. Ak sa teda rozhodnete toto miesto navštíviť, počítajte s rôznymi možnými scenármi.

Termálny prameň v Lukavici

Horúci prameň v Lukavici pri Žarnovici nie je tak známy ako vyššie spomínané, práve v tom spočíva jeho najväčšie čaro. Môže sa stať, že sa na tomto „neobjavenom“ mieste ocitnete úplne sami. Podľa primátora Žarnovice má jeho teplota dosahovať 27 ° C, na internete však nájdete aj údaj 35° C.

Toto miesto má všetky predpoklady k tomu, aby sa stalo obľúbeným, napriek tomu realita vyzerá inak. Ako informovala TASR, v minulosti boli s termálnym prameňom plány na jeho využitie, avšak minulý rok bolo celé územie zaradené do vysokého stupňa ochrany. Aktuálne je teda prameň využívaný na rekreačné účely ľuďmi z okolia, ktorí o ňom vedia, alebo sa o ňom dopočuli od známych či z internetu.

Ružbašský kráter

Toto miesto vyzerá už na prvý pohľad veľmi lákavo a aj práve preto ho ľudia využívajú na kúpanie. Ide o najväčšie travertínové jazero na Slovensku. Podľa informácií Planet Slovakia, voda v ňom dosahuje teplotu 23° C. Mali by ste však vedieť, že kúpať sa na tomto mieste je zakázané. Informujú o tom aj tabule vyvesené na mieste, napriek tomu tento zákaz ľudia pravidelne porušujú.

Kráter sa nachádza v areáli kúpeľov Vyšné Ružbachy, dostane sa ale ku nemu bez platenia vstupného. To však neznamená, že je automaticky určený na kúpanie. Práve naopak. Ešte v roku 1967 sa stal chráneným prírodným útvarom a napriek tomu, že jeho voda má blahodarné účinky, mali by sme toto nariadenie rešpektovať.

Ako informovala TASR, napriek tomu, že ide o svetovú raritu, nie je výnimkou, že ľudia porušujú zákaz a mnohí domáci aj návštevníci sa v travertínovom minerálnom jazierku kúpu. Dokonca sa toto miesto pravidelne objavuje v článkoch o termálnych prameňoch s možnosťou kúpania. My by sme však túto jeho reputáciu chceli poupraviť.

Zaradili sme ho do tohto zoznamu práve preto, aby sme upozornili na to, že by ste sa v ňom kúpať nemali, navyše, keď na Slovensku nájdete ďalšie podobné unikátne miesta, kde to zakázané nie je a ponúkajú kvalitné prírodné wellness. Ružbašský kráter je unikát, na ktorého ochrane by nám malo záležať.