Našli sme šialene lacnú letenku, len za 14 eur sa dostanete do obľúbenej destinácie. Let trvá len dve hodiny

S januárom prichádza aj plánovanie výletov či dovoleniek na nadchádzajúce mesiace. Ak ste si dali do nového roka predsavzatie viac cestovať, máme pre vás tip na lacné letenky, ktorými si ho môžete začať plniť. Do romantického Paríža si teraz zaletíte len za 14 eur.

Letenky za 14 eur nájdete na 10. februára. Letí sa z Viedne spoločnosťou Ryanair a na palube lietadla strávite len niečo cez dve hodiny. Ak vám tento dátum nevyhovuje, no chceli by ste ísť lacno do Paríža, máte viac možností.

Lacných termínov je viac

Napríklad, na 16. marca si teraz kúpite jednosmernú letenku za 21 eur a za rovnakú sumu aj o deň neskôr. V cenovke do 30 eur nájdete viacero termínov od februára do apríla, takže je z čoho vyberať.

Čo sa týka cien spiatočných leteniek, pozreli sme sa na výhodné ponuky k letenke spomínaného 10. februára. Ak napríklad v Paríži strávite týždeň, za cestu tam aj späť zaplatíte 69 eur, čo je veľmi dobrá cena.

Čo vidieť v Paríži?

Ak sa povie Paríž, mnohým napadne romantika pod rozsvietenou Eiffelovou vežou, či seriál Emily in Paris. Ak patríte medzi fanúšikov tohto filmového počinu, môžete sa vybrať po stopách jeho lokalít a vžiť sa do kože Lily Collins.

Okrem návštevy najznámejších miest, ako katedrály Notre-Dame, jedného z najväčších múzeí sveta Louvre či kabaretu Moulin Rouge, môžete v Paríži nasávať jeho atmosféru napríklad dlhými prechádzkami či vychutnávať si dobré jedlo v množstve fotogenických podnikov.