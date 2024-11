K moru len za 49 eur: Našli sme lacné letenky, s ktorými ujdete zo zimy. V klenote sa ubytujete aj za 30 eur na týždeň

Predstavte si namiesto obliekania zimnej bundy, šálu a čiapky vylihovanie na ležadle na pláži len v plavkách. Ak patríte medzi milovníkov zimy, asi by ste nemenili, no ak nie, máme pre vás jeden tip, kam ujsť od tohto sychravého počasia.

Našli sme pre vás jednosmerné letenky do tepla, ktoré začínajú na cenovke 49 eur. Konkrétne hovoríme o preslávenom letovisku Hurgada, ktoré leží na pobreží Červeného mora. Letí sa z Viedne nízkonákladovkou Wizz Air a takýto let trvá 4 hodiny.

Za túto sumu môžete letieť v rôznych termínoch, napríklad aj v decembri, januári alebo vo februári, kedy takáto zmena prostredia môže padnúť vhod.

Do stovky tam aj späť

Ani ceny spiatočných leteniek nemusia zruinovať váš rozpočet. Aktuálne ich nájdete od 99 eur. Nás zaujal napríklad termín od 24. januára do 1. februára, čo znamená, že za necelú stovku máte týždennú dovolenku v obľúbenom raji.

No možností aj na najbližšie týždne nájdete oveľa viac. Dokonca aj na predvianočné obdobie. Takže ak sa chladu chcete vyhnúť, už viete, ako na to.

Ubytovanie počas celej dovolenky od 30 eur na osobu

Keď sa povie Egypt, mnohí si ho možno spájajú s dovolenkou sprostredkovanou cez cestovnú kanceláriu. No mali by ste vedieť, že krajina sa dá navštíviť aj po vlastnej osi. Napríklad, s takýmito letenkami. A ubytovanie si viete v Egypte nájsť taktiež v dobrých cenách.

Pozreli sme sa na Booking a do hľadáčika zadali vyššie spomínaný januárový termín. Najlacnejšiu možnosť pre dve osoby nám našlo dvojlôžkovú izbu so spoločnou kúpeľňou za 59 eur. Áno, táto suma je vypočítaná už na celý pobyt od 24. januára do 1. februára a vychádza necelých 30 eur na osobu.

Ak ale hľadáte niečo lepšie, all inclusive ponuky začínajú približne na cenovke nad 300 eur pre dve osoby. Našli sme napríklad dvojlôžkovú izbu v trojhviezdičkovom rezorte za 354 eur, čo vychádza 177 eur na jedného. A je tu z čoho vyberať a ponúk je ešte dosť aj na túto zimu.

Možno rozmýšľate, či sa v týchto mesiacoch skutočne dostanete v Egypte do mora, alebo sa naň budete len pozerať. Odpoveď je jednoduchá — prečo nie? Ako informuje portál venovaný Hurgade, napríklad v takom januári sa tu teploty pohybujú v priemere od 18 do 23 °C a more má v priemere 22 °C. Táto destinácia sa navyše teší obľube medzi ľuďmi, ktorí vyhľadávajú potápanie alebo šnorchlovanie, takže ak je to aj vaše hobby, o dôvod viac dať Egyptu šancu.