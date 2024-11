Odhoďte čiapky a šup k moru: Našli sme lacné letenky, len za 27 eur sa dostanete do európskeho raja, kde zabudnete na zimu

Už máme za sebou prvé väčšie ochladenie, aj dopravný kolaps v dôsledku zimného počasia. Ak vám to už lezie na nervy a odpočítavate dni do jari, kedy sa konečne oteplí, máme pre vás zlú správu. Poriadna zima totiž ešte ani len nezačala. No máme aj jedno riešenie, ktoré by vám mohlo toto čakanie skrátiť. Čo tak vyraziť na miesto, kde budete môcť odhodiť zimnú bundu, rukavice a čiapku?

Článok pokračuje pod videom ↓

To, že žijeme v Európe, má pre nás z cestovateľského hľadiska nespočetné výhody. Ak chceme vyraziť na hory, mnohé máme na skok, ak zatúžime po mori, k Jadranu sa dostaneme aj autom. A hádam nemusíme hovoriť, že milovníci histórie majú tiež čo robiť, kým sa jej v rôznych historických mestách doplna nasýtia. Taktiež existuje riešenie, ak chcete vyraziť počas zimy niekam za teplom.

Cestovanie po Európe má svoje čaro aj v zime

Samozrejme, teraz sa nebavím o tropických teplotách, no ak neobľubujete zimu, aj takých 20 °C poteší. A približne takéto teplo aktuálne vládne v populárnej španielskej Malage. Leží na juhu, v Andalúzii, a skvelou správou je, že si sem môžete zaletieť za pár drobných.

Jednosmerné letenky do Malagy aktuálne začínajú na príjemných 27 eurách. Letí sa z Viedne nízkonáklaovkou Ryanair a let trvá 3 hodiny a 20 minút.

Za túto cenovku máte na výber z rôznych januárových termínov, takže ideálne, ak si budete chcieť po sviatočnom ruchu odpočinúť.

Tam aj späť pod 60 eur

Ani spiatočné letenky nemusia zruinovať váš rozpočet. Najlacnejšie nájdete práve na spomínaný január a štartujú na 54 eurách. Takto môžete vyraziť na dovolenku napríklad 19. januára a v Malage stráviť 8 nocí. No do 60 eur spiatočne si môžete povyberať z najrôznejších termínov na začiatku roka.

Sprievodca Malagou pripravil odporúčania pre turistov, čo tu môžete robiť v januári. Spomína, že aj keď vonku vládnu príjemné teploty, na kúpanie v mori to nebude. Ak teda nepatríte medzi milovníkov otužovania. No namiesto toho sa môžete okúpať v miestnych termálnych kúpeľoch, čo má tiež svoje čaro.

Počas januára sa v Malage môžete tešiť na 15 až 20 °C, čo je ideálne na prechádzky po meste len tak, bez hrubého kabáta.

V článku sa nachádzajú partnerské odkazy