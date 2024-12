Biedronka mieri pod Tatry, v tomto meste obsadzuje nové pozície. Ponúkaný plat začína na 1 750 eurách

Diskontný reťazec Biedronka, patriaci pod portugalskú skupinu Jerónimo Martins, už čoskoro na Slovensku otvorí prvé predajne. Svoju sieť s najväčšou pravdepodobnosťou rozšíri po celej krajine, pričom len pred pár hodinami vedenie spoločnosti otvorilo nové pracovné pozície. Tentoraz v Liptovskom Mikuláši.

Kompetentní zatiaľ na verejnosť pustili iba jednu zásadnú informáciu, podľa ktorej „lienka“ otvorí svoje prvé predajne v mestách Nové Zámky, Považská Bystrica, Zvolen, Senica a Levice. Neskôr sa pridala malá obec neďaleko hlavného mesta – Miloslavov. Ako sa zdá, expanzia bude pokračovať smerom na východ. Na portáli Profesia.sk sa objavili dve nové ponuky, v ktorých Biedronka hľadá manažment predajne v Liptovskom Mikuláši.

Manažér liptovskej predajne si môže zarobiť minimálne 1 750 eur, no počas prvého roka mu spoločnosť garantuje mesačný bonus vo výške 200 eur a taktiež tu je možnosť získať dodatočné bonusy až do výšky 400 eur mesačne. Samozrejme, takýto kandidát musí mať skúsenosti s prácou v maloobchode a tiež s vedením tímu ľudí. Zástupca vedúceho predajne by mal dostať plat začínajúci na úrovni 1 350 eur a bonusmi, ktoré sa mesačne môžu vyšplhať na 200 eur.

Liptovský Mikuláš by tak teoreticky mohol byť šiestym miestom na slovenskej maloobchodnej mape, ktoré sa môže na príchod „lienky“ tešiť. Termín nástupu zatiaľ známy nie je, pričom otázne sú aj dátumy otvorenia prvých avizovaných obchodov.

Biedronka spočiatku avizovala, že v prvých obchodoch by mohli Slováci nakupovať už do konca aktuálneho roka. V súčasnosti sa skôr zdá, že to bude až začiatkom budúceho roka. Nasvedčuje tomu viacero indikátorov. V jednom z miest riešili zástupcovia spoločnosti pozemky ešte koncom októbra, inde stále prebiehajú rekonštrukcie, či dokonca výstavba.

Osobné stretnutie v Miloslavove

Ako sme vás len nedávno informovali, v Miloslavove Biedronka pripravuje zaujímavý event, v rámci ktorého potenciálnych záujemcov pozývajú na osobné stretnutie.

„Chceš sa stať súčasťou niečoho nového? Lákajú ťa zaujímavé výzvy? Využi túto jedinečnú príležitosť a pripoj sa k Biedronke. O všetkom, čo ťa bude čakať, ti radi porozprávame priamo na osobnom stretnutí,“ uvádza v ponuke na portáli Profesia. Ako ďalej spoločnosť dodáva, záujemcovia nemusia podávať žiadnu prihlášku, stačí sa len dostaviť na dohodnuté miesto. Tým je obecný úrad v obci Miloslavov, a to už túto sobotu 14. decembra medzi 10:00 hod. a 16:00 hod.