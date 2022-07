Následky môžu byť horšie, než si myslíte: Prečo nemôžeme piť slanú vodu z morí a oceánov? (video)

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako je možné, že tak veľké množstvo ľudí na Zemi nemá prístup k pitnej vode, aj keď sa naša planéta skladá zo 75 % z vody? Podľa údajov ministerstva životného prostredia totiž až 97,4 % celkového objemu vody tvorí slaná voda nachádzajúca sa v moriach a oceánoch. Prečo ju ale nemôžeme piť?

Slaná voda síce na prvý pohľad môže vyzerať úplne ako voda, ktorú denne pijeme, ale nie je to tak. Nielenže váš smäd neuhasí, ale môže dokonca spôsobiť dehydratáciu, teda znížené množstva tekutín v tele. A ako možno viete, tá spôsobuje únavu, podráždenosť, ale napríklad aj problémy s trávením a má na svedomí množstvo ďalších nepríjemných javov. A v najhorších prípadoch dokonca smrť.

Preto je pravidelné dopĺňanie tekutín pre človeka veľmi dôležité. No slaná voda nie je to pravé, čo by vám dokázalo a malo váš smäd uhasiť.

Viac sa už dozviete priamo videu: