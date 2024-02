NASA prezradila, ako by varovala ľudstvo pred asteroidom, ktorý by zničil Zem. Na toto by sme sa mali pripraviť

Keď pred 65 miliónmi rokov narazil do Zeme asteroid Chicxulub, bola to pre vtedajší život katastrofa. Dinosaury nedostali žiadne varovanie a asteroid spôsobil zánik ich éry. Ak by k tomu malo dôjsť dnes, je pravdepodobné, že by sme boli o trošku lepšie informovaní ako praveké jaštery a možno mali aj šancu na zvrátenie.

Globálna apokalypsa

Chicxulub mal silu miliónov vodíkových bômb a spôsobil neuveriteľnú tlakovú vlnu a gigantické niekoľkokilometrové cunami. Zemetrasenia by nemilosrdne ničili mestá a ľudia, ktorí by prežili tlakovú vlnu, zemetrasenia či cunami, by tak boli zasypaní horúcim prachom a popolom. Posledné náznaky života by zahubila neprítomnosť slnečného svetla, keďže prach a popol v atmosfére by spôsobil, že by na Zem nedopadalo svetlo.

Ak by k tomu malo dôjsť, je možné, že by sme sa to aspoň dozvedeli v predstihu. Najskôr by sa to ako prvý dozvedel Úrad pre koordináciu planetárnej obrany NASA, ktorého priamou úlohou je sledovať a posudzovať riziko spojené s potenciálne nebezpečnými asteroidmi v slnečnej sústave, uvádza portál Business insider.

Takýto je postup

„Určite ich chceme nájsť skôr, než oni nájdu nás,“ povedal Lindley Johnson, ktorý je na čele spomínaného úradu. Taktiež existuje Medzinárodné spoločenstvo varovania pred asteroidmi (International Asteroid Warning Network, skratka IAWN), ktoré s NASA úzko spolupracuje.

V prípade, že by sa objavil nebezpečný asteroid smerujúci k Zemi, IAWN má postupy, akými upovedomia verejnosť. Po prvé, astronómovia v rámci spoločenstva vykonajú prepočty a vyhodnotia nebezpečenstvo. Keď sa všetci dohodnú, že k nárazu naozaj príde, NASA, resp. IAWN vyšle varovanie.

Ak by asteroid mal dopadnúť na územie USA, NASA informuje Biely dom a vláda informuje verejnosť. Ak by bol asteroid veľký, že by predstavoval medzinárodnú hrozbu, IAWN by varovalo OSN.

Potrebujeme aspoň 5 rokov

Podľa Johnsona, IAWN väčšinou zachytí blížiace sa asteroidy dlho predtým, ako by mohli ohrozovať Zem. A to je dobré, keďže vesmírna agentúra NASA by potrebovala aspoň 5, ideálne až 10 rokov na to, aby zabránila blížiacej sa apokalypse. NASA už testovala náraz do asteroidu s cieľom zmeniť jeho trajektóriu a podarilo sa jej to. V budúcnosti plánuje otestovať ďalšie spôsoby, ako efektívne vychýliť asteroidy z ich dráh.

V skutočnosti ale, ak by hrozba nastala skôr ako za 5 rokov od zistenia, asi by sa pristúpilo k snahe zničiť asteroid a tým minimalizovať jeho ničivý dopad. Všetko by ale záviselo od konkrétnej situácie.

Ako bolo ale spomínané, IAWN počíta s tým, že asteroidy, ako bol napríklad Chicxulub, by mali identifikovať desaťročia či dokonca až storočia pred ich nárazom do Zeme.