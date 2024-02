Ak príde k jadrovej apokalypse a ľudia ju prežijú, budú odkázaní hlavne na toto jedno jedlo. Slováci môžu mať problém

Mnohí si zaiste nemysleli, že v roku 2024 bude svet stále blízko rizika jadrovej vojny. Konflikt na Ukrajine a agresívne vyhrážky Ruska proti celému svetu a aktivácia jeho jadrového arzenálu spôsobili, že dokonca aj pomyselné hodiny posledného súdu ukazujú iba 90 sekúnd do polnoci, teda do skazy sveta. Ak by naozaj došlo k najhoršiemu a nastala by jadrová vojna a ľudstvo by prežilo, muselo by čeliť viacerým problémom. Jedným z nich by bola potrava.

Jadrová zima

Dôsledkom odpálenia veľkého množstva jadrových bômb je okrem skazy, ktorú výbuchom spôsobia a radiácie, ktorú šíria, aj jav známy ako jadrová zima. Keď sa odpáli veľké množstvo silných jadrových bômb, tie nasajú do seba veľké množstvo materiálu, ktorý vynesú do atmosféry. Veľké množstvo sadzí by spôsobilo, že by na Zem nedopadalo slnečné žiarenie a nastalo by ochladenie planéty.

To by malo veľký vplyv na poľnohospodárstvo a nastala by rozsiahla neúroda a hladomor. Avšak niektoré plodiny by aj v takomto prostredí mohli prosperovať, ako uvádza IFL Science.

Sú výživné

V novej štúdii publikovanej v časopise Earth’s Future sa uvádza, že veľmi významným zdrojom potravy by uprostred jadrovej vojny mohli byť morské riasy. Tieto rastliny sú pomerne dobre odolné a mohli by sa pestovať aj počas jadrovej zimy. Do 9 až 14 mesiacov od jadrovej vojny by sa ich produkcia mohla zvýšiť až tak, že by pokryli 45 % celosvetového dopytu a dokázali by nahradiť 15 % ľudskej stravy, 10 % krmiva pre zvieratá a 50 % spotreby biopalív. Slováci by v takom prípade boli v nevýhode, keďže nemáme prístup k moru, a tiež konzumácia morských rias nie je u nás bežná.

Aj keď sa to nezdá, morské riasy, okrem sacharidov, bielkovín a tukov sú tiež dostatočne bohaté na horčík, zinok, vitamín B12, jód a polynenasýtené mastné kyseliny.

Pestovanie morských rias pritom nie je náročné a pozostáva z pripnutia sadeníc na povrazy, ktoré plávajú na hladine a kotiev, ktoré tieto laná so sadenicami stabilizujú.

Totálna jadrová vojna medzi Ruskom a USA by podľa odhadov Bulletin of the Atomic Scientists spôsobila najmenej 360 miliónov mŕtvych v krátkom čase. Pripomeňme, že jadrové zbrane boli vo vojne použité iba raz, a to prvýkrát 6. augusta 1945 zhodením bomby Little Boy na japonské mesto Hirošima a potom 9. augusta 1945 zhodením bomby Fat Man na japonské mesto Nagasaki, po čom Japonsko kapitulovalo a definitívne skončila 2. svetová vojna.