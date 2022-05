Napísala knihu o tom, ako zabiť svojho manžela. Neskôr sa ukázalo, že spisovateľka svojho muža naozaj zavraždila

Tiež ste sa už občas po prečítaní knihy zamysleli nad tým, ako niečo také mohol autor vôbec napísať? Nuž, zdá sa, že niektorí čerpajú z vlastných skúseností. Dôkazom je spisovateľka, ktorá napísala knihu Ako zavraždiť svojho manžela. Neskôr sa ukázalo, že ho naozaj zabila.

Trápili ich finančné problémy

Hlavná hrdinka jej knihy How to Murder Your Husband (v preklade Ako zabiť svojho manžela), ktorá vyšla v roku 2011, sa trestu za vraždu manžela vyhla, autorke Nancy Crampton-Brophy sa to však nepodarilo. Ako informuje CNN, súd ju uznal vinnou z vraždy druhého stupňa, o život mala pripraviť svojho manžela Daniela Brophyho. Daniel bol práve v kulinárskej škole, kde učil, keď ho niekto zastrelil.

Keď súd vyriekol verdikt, Nancy neprejavovala vôbec žiadne emócie. Podľa prokurátorov dvojicu trápili finančné ťažkosti, topili s v dlžobách. Aj keď sa Nancy živila písaním, nedá sa povedať, že by jej diela žali priveľké úspechy. Po vražde manžela však mohla vďaka jeho životnému poisteniu získať viac ako 1,5 milióna dolárov.

V deň vraždy Nancy sledovala svojho manžela cestou do práce. Napokon na neho zamierila zbraň a zastrelila ho. Na mieste činu sa našli dve nábojnice. Neskôr sa ukázalo, že žena mala aj ďalšiu zbraň. Bola neregistrovaná, verila preto, že nie je možné vystopovať ju. Na súde odznelo, že Nancy bola jediným človekom, ktorý mal motiváciu Daniela zabiť. Údajne to však nebolo len o peniazoch. Spisovateľka túžila po životnom štýle, ktorý jej manžel nedokázal zabezpečiť.

Hrozí jej 25 rokov za mrežami, vinu popiera

Dnes už 71-ročná žena obvinenia popiera a tvrdí, že finančne na tom bola lepšie, keď bol jej manžel nažive. Dodáva, že si nepamätá detaily z rána, keď Daniel zomrel. Keď sa súd pýtal, prečo si kupovala zbrane, Nancy tvrdila, že si len robila prieskum kvôli novej knihe. Sudca však tomuto odôvodneniu príliš neverí a zdá sa, že spisovateľka môže skončiť za mrežami minimálne na 25 rokov.

Hlavnou témou jej kníh je pokus o vraždu, túžba, ale aj nevera. V knihe The Wrong Husband (v preklade Zlý manžel) písala o žene, ktorá sa počas výletu do Španielska pokúša ukryť pred manželom tyranom. „Moje príbehy sú o pekných mužoch a silných ženách, o rodinách, v ktorých to nie vždy funguje, o radosti z lásky a o tom, aké ťažké je udržať si ju,“ píše Nancy na svojom webe.

Až na finančné ťažkosti bol život Nancy a Daniela zdanlivo idylický. Žili v tichej oblasti, kde sa starali o hydinu a v záhradke pestovali zeleninu. Nancy priznáva, že obaja mali svoje nedostatky, spolu však tvorili dobrý tím. Až do 2. júla 2018, kedy ostal Daniel ležať v kaluži krvi. 63-ročného muža niekto strelil do chrbta a následne z tesnej blízkosti do hrudníka.

V tom čase v škole nikto nebol a neboli v nej ani bezpečnostné kamery. Záznamy z pouličných kamier však ukázali, že v blízkosti budovy sa nachádzalo auto jeho manželky (podľa spisovateľky to bola náhoda). Nancy bola zatknutá o niekoľko mesiacov neskôr.