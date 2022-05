Vrah si myslel, že je mŕtva. 11-ročné dievčatko prežilo streľbu len vďaka tomu, že sa potrela krvou ranenej kamarátky

Salvador Ramos zabil 19 detí a dve učiteľky, motív jeho konania je stále neznámy. Rodiny obetí prežívajú traumu, akú si človek ani len nedokáže predstaviť. Aj preživší to však majú ťažké, mnohí sa s udalosťami budú vyrovnávať do konca života. Patrí medzi nich aj 11-ročná Miah Cerillo. Prežila len vďaka tomu, že sa potrela krvou zabitej kamarátky, aby si vrah myslel, že je už tiež mŕtva.

Potrela sa krvou svojej spolužiačky

11-ročná Miah Cerrillo prežila streľbu na základnej škole v meste Uvalde v Texase len vďaka tomu, že sa potrela krvou kamarátky, ktorú len chvíľku predtým strelil Salvador Ramos. Podľa portálu Daily Mail tak urobila preto, aby si vrah myslel, že aj ona je mŕtva. Dievčatko prišlo do školy v ten deň o niečo neskôr, ráno musela ísť k lekárovi. O hodinu na to však už v triede plnej zavraždených spolužiakov bojovala o život.

Po tom, čo Ramos zastrelil jej kamarátku, si Miah ľahla na ňu, v tom čase ešte jej spolužiačka dýchala. Potrela sa jej krvou, aby to vyzeralo tak, že je aj ona poranená. Kým Miah prežila, jej kamarátka neskôr zraneniam podľahla. Ani Miah však nevyviazla bez poranení. V oblasti krku a chrbtice má úlomky z nábojov. Fyzické poranenia ale ani zďaleka nie sú to jediné, z čoho sa musí zotaviť. S psychickou traumou sa zrejme bude vyrovnávať do konca života.

Trápia ju záchvaty paniky, bojí sa, že si vrah po ňu príde

Miah bola po ošetrení z nemocnice prepustená. Jej rodina však vraví, že ju trápia záchvaty paniky. Po tom, čo bola svedkom krvavého masakru, nedokáže prestať plakať. Dievčatko dokonca otca prosilo, aby si pripravil zbraň, pretože vrah si po nich určite príde, píše The Washington Post. Do rovnakej školy chodí aj Miahina sestra. Je nepredstaviteľné, čím si deti po takejto udalosti prechádzajú.

Mnoho ľudí stále polícii vyčíta, že nekonala včas, že sa tragédii takýchto rozmerov dalo zabrániť. Ako sme vás už informovali, vrah o svojich plánoch písal na sociálnych sieťach. Ľuďom dokonca posielal fotky zbraní, ktoré si kúpil na svoje 18. narodeniny. Ramos predtým nemal opletačky so zákonom, jeho rodina tvrdí, že bol síce tichý a osamelý, no inak bol podľa nich duševne v poriadku.